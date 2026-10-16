Bế mạc Hội nghị tập huấn công tác tài chính trong toàn lực lượng năm 2026

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Lê Quốc Thành phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Cán bộ, nhân viên ngành Tài chính trong toàn lực lượng được nghiên cứu, cập nhật những nội dung mới về cơ chế, chính sách, chế độ và quy định trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công; đồng thời trao đổi, được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.

Các giảng viên Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng và Học viện Hậu cần đã lựa chọn phương pháp truyền đạt phù hợp, tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, quy định mới, đặc thù công tác tài chính trong Bộ đội Biên phòng và những vấn đề mà các cơ quan, đơn vị quan tâm. Ảnh: Phương Nga

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe các cơ quan chuyên môn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 và báo cáo kết quả hội nghị tập huấn.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, bảo đảm đạt mục đích, yêu cầu đề ra; đồng thời chủ động phối hợp, làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung, góp phần bảo đảm hội nghị tập huấn diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn.

Phát biểu bế mạc hội nghị, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Lê Quốc Thành, Trưởng phòng Tài chính, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cho biết, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Các đại biểu được cập nhật những nội dung thiết thực, đồng thời trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác tài chính tại cơ quan, đơn vị.

Để những nội dung được tập huấn thực sự phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính trong toàn lực lượng, Đại tá Lê Quốc Thành đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính tiếp thu, nghiên cứu, vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tài chính thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định. Khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu đã được trao đổi tại hội nghị tập huấn.

Cán bộ, nhân viên làm công tác Tài chính của Bộ đội Biên phòng đã được trang bị, cập nhật các kiến thức mới. Ảnh: Phương Nga

Đồng chí Trưởng phòng Tài chính, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu đội ngũ làm công tác tài chính trong toàn lực lượng tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; quản lý, tham mưu sử dụng ngân sách và tài sản công chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, thất thoát, lãng phí.

"Trong những tháng cuối năm 2026, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tài chính; bảo đảm đầy đủ, kịp thời kinh phí phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất; thực hiện nghiêm công tác thanh toán, quyết toán ngân sách và chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai nhiệm vụ tài chính năm 2027" - Đại tá Lê Quốc Thành lưu ý.