Bế mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp

Dự hội nghị có các đồng chí: Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; các Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên Trung ương trao đổi, truyền đạt 5 chuyên đề cốt lõi, thiết thực gắn với hoạt động thực tiễn của người đại biểu dân cử, gồm: Tổng quan về vai trò, vị trí và thẩm quyền của HĐND các cấp gắn với những quy định mới của pháp luật trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kỹ năng thực hiện một số hình thức giám sát trọng tâm. Giám sát chuyên đề, giám sát văn bản quy phạm pháp luật và xem xét báo cáo. Kỹ năng thẩm tra báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết. Kỹ năng phát biểu thảo luận, tranh luận và chất vấn của đại biểu HĐND. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh; trao đổi, thảo luận và thực hành kỹ năng sử dụng AI phục vụ công tác chuyên môn.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị - nghiệp vụ quan trọng, giúp đội ngũ đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lã Hoài Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển hóa kết quả tập huấn thành những hành động cụ thể, thiết thực nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu dân cử. Đề nghị mỗi đại biểu HĐND các cấp cần tiếp tục dành thời gian thỏa đáng nghiên cứu tài liệu, đào sâu kiến thức đã được truyền đạt; chủ động vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác tại địa bàn. Không ngừng nêu cao tinh thần tự học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị từ thực tiễn công tác và mối quan hệ gắn bó mật thiết với cử tri, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tụy, làm tròn vai trò cầu nối vững chắc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đối với Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động. Tập trung chỉ đạo đổi mới hoạt động giám sát theo hướng thực chất, trọng tâm, trọng điểm, bám sát hơi thở thực tiễn đời sống và những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Nâng cao hơn nữa chất lượng xem xét, thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống nghị quyết, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất và đặc biệt là tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện. HĐND các cấp từng bước tiếp cận và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo vào công tác. Khai thác và vận hành tốt các nền tảng số dùng chung phục vụ công tác tổng hợp thông tin, quản lý tài liệu điện tử, điều hành kỳ họp không giấy tờ, tối ưu hóa hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống HĐND chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động ngày càng lực, hiệu quả.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, làm tốt công tác tham mưu Thường trực HĐND tỉnh; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội nhằm tổ chức thêm nhiều hoạt động bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu, kịp thời cập nhật các quy định mới của pháp luật và nâng cao kỹ năng thực tiễn cho đại biểu trước yêu cầu đổi mới trong tình hình mới.