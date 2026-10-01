Bế mạc Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX (mở rộng)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực đảng ủy các xã, phường; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

9 tháng đầu năm 2026, trong điều kiện vừa triển khai các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; toàn tỉnh kết nạp 1.213 đảng viên mới, đạt 75,67% kế hoạch; 83,09% đảng viên sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, số hóa 8.864 hồ sơ đảng viên.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP 9 tháng ước tăng 7,96%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 14,49%, dịch vụ tăng 6,71%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,24%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.019 tỷ đồng, bằng 86% dự toán HĐND tỉnh giao. Du lịch tiếp tục tăng trưởng, toàn tỉnh đón khoảng 2,61 triệu lượt khách, tăng 10,8%; tổng thu du lịch đạt trên 2.973 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Các công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được tập trung chỉ đạo; 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới cơ bản bảo đảm yêu cầu đưa vào sử dụng.

Bên cạnh kết quả đạt được, GRDP 9 tháng còn thấp hơn 1,4 điểm phần trăm so với kịch bản 9,36%; giải ngân đầu tư công đạt 3.695,7 tỷ đồng, bằng 32,2% tổng vốn năm 2026. Một số dự án còn vướng mắc, hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; năng lực tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa chủ trì thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những nguyên nhân, điểm nghẽn ảnh hưởng đến tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, tiến độ các công trình, dự án; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng ngành, địa phương và các giải pháp có thể tạo kết quả ngay trong quý IV. Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu điều hành phải ngày càng cụ thể, dựa trên dữ liệu, lượng hóa được kết quả; khắc phục tình trạng giải pháp còn chung chung, chưa gắn với sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nông Quốc Hùng phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất phấn đấu GRDP quý IV tăng khoảng 14%, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 đạt 10%, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm 2027.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố tổ chức bộ máy sau sắp xếp, nhất là hoạt động của chính quyền cấp xã; kịp thời tháo gỡ những bất cập về phân cấp, cán bộ, cơ sở vật chất và điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; công tác cán bộ phải bảo đảm khách quan, công tâm, đúng quy định, gắn quy hoạch với đào tạo, luân chuyển, bố trí và rèn luyện qua thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu kết luận hội nghị.

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng quý IV, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành các danh mục điều hành đối với từng công trình, dự án, doanh nghiệp, nhà máy, sản phẩm, dịch vụ và các nguồn tăng trưởng còn dư địa. Từng nhiệm vụ phải thực hiện theo yêu cầu “6 rõ”, gắn với sản phẩm, tiến độ và kết quả.

Cùng với phát triển kinh tế, yêu cầu tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; quan tâm giảm nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, vận hành hiệu quả các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đồng thời, giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hợp tác biên giới và chủ động chuẩn bị các điều kiện về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu, thủ tục cho năm 2027.