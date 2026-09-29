Bế mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất

Sau hai ngày làm việc, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc chiều 29/9

Hội nghị đãthảo luận 17 dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.Hội nghị có 78 ý kiến phát biểu; đại diện các cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ hơn những nội dung các đại biểu quan tâm.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trân trọng ghi nhận tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, phát biểu thẳng thắn, có căn cứ của các đại biểu Quốc hội; sự chuẩn bị và tham gia trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan.

Hội nghị đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đã cho thấy vai trò quan trọng của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong việc xem xét kỹ lưỡng chính sách, liên hệ với thực tiễn và nhận diện sớm những điểm còn vướng mắc trước khi trình Quốc hội.

Kết quả Hội nghị không phải là có bao nhiêu ý kiến phát biểu, mà quan trọng hơn là những ý kiến đó đã góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn nhiều nội dung còn có ý kiến khác nhau, cả về lý luận và thực tiễn, bổ sung luận cứ để Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ 2; thực hiện đúng yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh tại phiên Khai mạc Hội nghị: Khối lượng công việc lớn, thời gian gấp nhưng chúng ta không được phép giảm chất lượng, hướng tới xây dựng luật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và giảm các chi phí tuân thủ.

Từ kết quả của Hội nghị hôm nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tập hợp đầy đủ ý kiến các đại biểu Quốc hội gửi đến Chính phủ và các cơ quan liên quan để Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ ý kiến hợp lý của các đại biểu; những ý kiến chưa tiếp thu cần giải trình thấu đáo; tiếp tục rà soát tính hợp hiến, hợp pháp, sự thống nhất giữa các luật, chi phí tuân thủ, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thi hành, các quy định về phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải đi liền với trách nhiệm, cơ chế kiểm tra, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội cần phát huy tính độc lập, phản biện và trách nhiệm, thể hiện rõ chính kiến đối với từng chính sách lớn, nhất là những nội dung còn có ý kiến khác nhau. Báo cáo thẩm tra cần chỉ rõ nội dung đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét; nội dung cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cần phối hợp với cơ quan trình để xử lý những điểm chồng chéo, mâu thuẫn nhưng không làm mờ đi ý kiến khác nhau để Quốc hội xem xét quyết định khách quan theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ dự án luật, chủ động trao đổi với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuẩn bị ý kiến phát biểu chất lượng tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.