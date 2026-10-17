Bế mạc Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam - Campuchia 2026

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng,, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ, trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội chợ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Videx Cambodia 2026, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Videx Cambodia 2026; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp của hai nước Việt Nam, Campuchia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo kết quả tổ chức Hội chợ, đại tá Mai Quốc Trưởng, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Ủy viên Ban tổ chức Hội chợ Videx Cambodia 2026, nhấn mạnh: Hội chợ Videx Cambodia 2026 thuộc chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại được tổ chức từ ngày 14 đến 17/10 dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương Việt Nam; Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại Campuchia. Hội chợ diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang phối hợp chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027; kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027).

Tại hội chợ, 150 doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia, trong đó có 25 doanh nghiệp quân đội, đã trưng bày trên 1.000 sản phẩm thuộc các nhóm ngành nghề viễn thông, logistics, cơ khí chế tạo, dịch vụ tài chính ngân hàng, dệt may, da dày, thực phẩm chế biến và nông thuỷ sản... Với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, Hội chợ đã mang lại các hiệu ứng và kết quả tích cực, thu hút được đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tham gia.

Sau 4 ngày tổ chức, Hội chợ đã thu hút hơn 15.000 lượt khách tới tham quan, mua sắm, giao dịch thương mại và kết nối giao thương. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra tại hội chợ đã có hơn 2.000 lượt giao dịch thương mại; tổ chức 60 cuộc kết nối giao thương cho các doanh nghiệp hai nước (tăng 30 cuộc so với kế hoạch)… Một số lĩnh vực sản phẩm của Việt Nam được các doanh nghiệp Campuchia quan tâm và mong muốn hợp tác như: Vật liệu thiết bị xây dựng, nông sản, hàng tiêu dùng, hoá chất, phân bón, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, may mặc...

Đại tá Mai Quốc Trưởng , Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng báo cáo kết quả công tác tổ chức Hội chợ.

Tại hội chợ, các công ty thuộc Tập đoàn Viettel đã tổ chức toạ đàm, với 3 chuyên đề về trải nghiệm khách hàng, số hoá dòng tiền và bảo vệ doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI, được nhiều khách hàng doanh nghiệp Campuchia quan tâm... Thông qua Hội chợ, công ty Trà Vinh Farm, cà phê Hoàng Hiệp và công ty Minh Khang tìm được đại lý trong lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng chế biến từ mật hoa dừa, cà phê và vật liệu xây dựng.

Trong khuôn khổ Hội chợ Videx Cambodia 2026 đã diễn ra chương trình kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Vương quốc Campuchia. Tham gia chương trình có đại diện 25 doanh nghiệp Việt Nam và 9 doanh nghiệp Campuchia. Tại chương trình, đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đã ký kết biên bản ghi nhớ đẩy mạnh giao thương, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ban Tổ chức cũng sắp xếp cho các doanh nghiệp tới thăm và làm việc với cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Campuchia để tìm hiểu về chính sách, những khó khăn, thuận lợi trong việc xúc tiến thương mại tại thị trường Campuchia. Các đơn vị Việt Nam tham gia Hội chợ tích cực, chủ động trong tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tại Campuchia và đạt được một số kết quả ban đầu.

Tại hội chợ, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 máy tính xách tay và 10 máy in cho Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia… Trong các ngày diễn ra Hội chợ, Ban Tổ chức đã trao gần 2.000 suất quà là các sản phẩm do các doanh nghiệp quân đội sản xuất, gửi tặng bà con và khách tham quan Hội chợ.

Công tác đối ngoại quốc phòng với các chương trình làm việc của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn Ban Tổ chức đã diễn ra tốt đẹp gồm: Hội kiến song phương giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; thăm và làm việc với Cơ quan Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, Công ty Metfone và Ngân hàng MB Campuchia.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, Đoàn văn công Quân khu 9 đã tổ chức 4 chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục phong phú, mang đậm bản chất văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam và Campuchia. Khu "Không gian văn hóa Việt Nam" cũng tạo điểm nhấn ấn tượng tại Hội chợ, với nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật đặc sắc, góp phần gắn kết nhân dân hai nước.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính uỷ Tổng cục CNQP, Trưởng ban tổ chức Hội chợ, trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội chợ.

Tại lễ bế mạc, 20 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội chợ Videx Cambodia 2026 đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.