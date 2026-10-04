Bế mạc Giải vô địch cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026

Ban tổ chức, nhà tài trợ trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao nội dung U.8 nữ cờ nhanh môn cờ tướng. Ảnh: Huy Anh

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên xuất sắc ở những nội dung tranh tài theo 5 nhóm tuổi ở cờ nhanh, cờ chớp của 2 môn cờ vua, cờ tướng.

Các vận động viên của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm thi đấu xuất sắc đạt nhiều huy chương nhất môn cờ vua với thành tích 5 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 5 huy chương đồng (HCĐ) ở 2 nội dung cờ nhanh và cờ chớp; trong đó có 1 HCV cờ nhanh và 4 HCV ở cờ chớp. Phường Tân Triều ở vị trí thứ hai khi giành 2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ và thứ ba là Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng (2 HCV, 2 HCB). Ngoài ra còn có 3 đơn vị cùng đạt 2 HCV gồm: Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, Trường TH-THCS Hòa Bình, Trường tiểu học Tam Hiệp A và 3 đơn vị đạt 1 HCV.

Ban tổ chức, nhà tài trợ trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại giải. Ảnh: Huy Anh

Trong khi ở môn cờ tướng, Công ty TNHH Nghiên cứu và Đào tạo Cờ Tiên Phong là đơn vị giành được nhiều huy chương nhất với 6 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ ở 2 nội dung cờ nhanh và cờ chớp; trong số 6 HCV, có 3 HCV cờ nhanh và 3 HCV cờ chớp. UBND xã Định Quán xếp thứ hai với 5 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ và Trung tâm Cờ vua Gia Định xếp thứ ba với 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Hai đơn vị: Câu lạc bộ cờ xã Gia Kiệm, Trường THCS Quang Định cùng đạt 2 HCV và Trường tiểu học Tân Phú, Trường THCS Trảng Dài cùng đạt 1 HCV.

Các vận động viên thi đấu môn cờ vua. Ảnh: Huy Anh

Các vận động viên nhí tranh tài ở môn cờ tướng. Ảnh: Huy Anh

Giải vô địch cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026 diễn ra trong hai ngày 3 và 4-10, quy tụ sự tham gia của gần 500 vận động viên của 71 đơn vị, câu lạc bộ đến từ các phường, xã, trường học và các đơn vị khách mời. Các vận động viên tranh tài 40 bộ huy chương với 2 nội dung cờ nhanh, cờ chớp theo 5 nhóm tuổi nam, nữ (8-17 tuổi) của 2 bộ môn cờ vua và cờ tướng.