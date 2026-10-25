Bế mạc Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026

Trao giải Nhất ở nội dung đơn nam - Ảnh: Thùy Trang

Trao giải Nhất ở nội dung đơn nữ - Ảnh: Thùy Trang

Diễn ra từ ngày 20-25/10/2026 giải đấu thu hút sự tham gia của 150 vận động viên đến từ 14 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, gồm: Bắc Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Trị và Quân đội. Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026 là dịp để các vận động viên tranh tài, khẳng định năng lực và nâng cao kinh nghiệm thi đấu.

Trao giải Nhất ở nội dung đôi nam - Ảnh: Thùy Trang

Trao giải Nhất ở nội dung đôi nữ - Ảnh: Thùy Trang

Thông qua giải đấu nhằm phát hiện những gương mặt tiềm năng góp phần xây dựng lực lượng vận động viên cầu lông có thành tích cao. Bên cạnh đó giải đấu còn góp phần lan tỏa, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch vùng đất Quảng Trị đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Trao giải Nhất ở nội dung đôi nam nữ - Ảnh: Thùy Trang

Kết thúc giải, ở nội dung đơn nam, vận động viên Nguyễn Hải Đăng đội TP. Hồ Chí Minh giành giải nhất. Nội dung đơn nữ giải nhất được trao cho vận động viên Nguyễn Thùy Linh đội Đồng Nai. Tại nội dung đôi nam, cặp vận động viên Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh đội Lâm Đồng giành giải nhất. Nội dung đôi nữ giải nhất được trao cho cặp vận động viên Bùi Bích Phương, Vũ Thị Chinh đội Hà Nội. Đối với nội dung đôi nam nữ, cặp vận động viên Phạm Văn Trường, Bùi Bích Phương đội Hà Nội xuất sắc giành vị trí cao nhất.