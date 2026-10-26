Bế mạc Giải vô địch Bóng rổ 5x5 Cúp các câu lạc bộ quốc gia 2026

Trận chung kết nội dung nam giữa Câu lạc bộ 3F Cần Thơ by BDA (đen) và Chicken Dunk (đỏ).

Trong ngày thi đấu chung kết (26/10), ở nội dung nam, Câu lạc bộ 3F Cần Thơ by BDA giành chiến thắng 72-61 trước Chicken Dunk để lên ngôi vô địch. Hai đội đồng giải Ba là Quân chủng Phòng không Không quân – PEAK và Đà Nẵng.

Ở nội dung nữ, Câu lạc bộ Hà Nội cũng xuất sắc vượt qua Câu lạc bộ Công an nhân dân với tỉ số 73-38 để lên ngôi vô địch. Hai đội đồng hạng Ba là MVG Lào Cai 1 và MVG Lào Cai 2.

Vận động viên Trần Thị Thảo Hương của Câu lạc bộ Hà Nội giành danh hiệu MVP nữ; Kierell Ar Darius Green của Câu lạc bộ 3F Cần Thơ by BDA giành danh hiệu MVP của nam. Mỗi danh hiệu MVP nhận phần thưởng trị giá 10 triệu đồng, do Nhà tài trợ Kim cương Nam A Bank tài trợ.

Các đội bóng đã mang đến những màn so tài giàu tính cạnh tranh, thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, bản lĩnh và sự chuẩn bị nghiêm túc. Qua từng vòng đấu, NCBC 2026 không chỉ tạo cơ hội để các câu lạc bộ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn mở thêm môi trường thi đấu thực tế để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục phát triển.

Tại Lễ bế mạc và trao giải, Ban tổ chức đã vinh danh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại NCBC 2026, trao Cúp vô địch cùng huy chương Vàng, Bạc và Đồng cho các đội đạt thành tích cao ở hai nội dung nam và nữ. Theo cơ cấu giải thưởng, đội Vô địch ở mỗi nội dung nhận phần thưởng trị giá 50 triệu đồng, đội Á quân nhận 30 triệu đồng, hai đội hạng đồng hạng Ba nhận 15 triệu đồng/đội.

Trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung nam Giải vô địch Bóng rổ 5x5 Cúp các câu lạc bộ quốc gia năm 2026.

Bên cạnh chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức là một trong những nội dung được chú trọng xuyên suốt mùa giải. NCBC 2026 áp dụng hệ thống xem lại tình huống IRS (Instant Replay System) nhằm hỗ trợ công tác điều hành trận đấu; đồng thời triển khai các phương án về an ninh, y tế và phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian tổ chức. Các trận đấu của giải được phát sóng trực tiếp trên nền tảng FPT Play, góp phần đưa diễn biến giải đấu đến gần hơn với cộng đồng người yêu bóng rổ trên cả nước.

Bà Nguyễn Mai Tâm, Giám đốc Công ty MVG Basketball, Phó Trưởng Ban tổ chức giải đấu chia sẻ: NCBC 2026 khép lại không chỉ bằng những kết quả chuyên môn trên sân đấu, mà còn bằng tinh thần cạnh tranh tích cực, sự nỗ lực của các câu lạc bộ, vận động viên và sự chung tay của nhiều đơn vị trong công tác tổ chức. Đồng thời kỳ vọng, NCBC sẽ tiếp tục được duy trì thường niên trong những năm tới, trở thành điểm hẹn quen thuộc của các Câu lạc bộ trên toàn quốc.

Khép lại mùa giải năm 2026, NCBC tiếp tục hướng tới mục tiêu tạo dựng một sân chơi thi đấu có tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn dành cho các câu lạc bộ bóng rổ trên toàn quốc. Những trận đấu, những màn thể hiện của các vận động viên cùng tinh thần thi đấu của các đội bóng là nền tảng để giải đấu tiếp tục hoàn thiện và phát triển trong những mùa tiếp theo.

Diễn ra từ ngày 20 - 26/10 tại Nhà thi đấu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội, giải quy tụ gần 160 vận động viên đến từ 10 câu lạc bộ (5 đội nam và 5 đội nữ) trên cả nước. Ở nội dung nam, 5 câu lạc bộ tranh tài gồm: Quân chủng Phòng không Không quân - PEAK, Hà Nội Wolves, Đà Nẵng, 3F Cần Thơ by BDA và Chicken Dunk. Nội dung nữ có sự góp mặt của các đội: Công an nhân dân, W.Dwarf by VN Sport, Hà Nội, MVG Lào Cai 1 và MVG Lào Cai 2.

Giải đấu do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên MVG (MVG Basketball) tổ chức.