Bế mạc Giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I

Với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết và quyết thắng, cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả, các vận động viên (VĐV) đã cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu mãn nhãn, có chất lượng chuyên môn cao.

Ban Tổ chức trao huy chương cho các đôi nam từ 21-35 tuổi - Ảnh: C.H

Ngay sau các trận chung kết kịch tính, Ban Tổ chức đã tiến hành bế mạc và đã trao 12 bộ huy chương cho các đôi VĐV đạt thành tích cao, trong đó, có 24 huy chương vàng, 24 huy chương bạc, 46 huy chương đồng.

Ban Tổ chức trao huy chương cho các đôi nam nhóm tuổi 20 tuổi trở xuống - Ảnh: C.H

Giải vô địch bóng bàn các CLB tỉnh Quảng Trị lần thứ I là hoạt động thể thao có ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu thích môn bóng bàn; đồng thời, tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết giữa các CLB, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Đây cũng là dịp phát hiện những nhân tố có triển vọng, tạo nguồn VĐV bổ sung cho lực lượng bóng bàn của tỉnh, hướng tới tham gia các giải thể thao có chất lượng chuyên môn cao hơn.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải: