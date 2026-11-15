Giải đấu thu hút 520 vận động viên đến từ 32 đoàn tham gia.

Tham gia giải, 520 vận động viên đến từ 32 đoàn đã tranh tài ở 2 nội dung quyền biểu diễn và đối kháng. Các nội dung thi đấu được phân chia theo từng nhóm lứa tuổi và hạng cân, tạo điều kiện để các vận động viên phát huy năng lực, kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung đối kháng.

Sau 3 ngày tranh tài, các vận động viên đã thể hiện tinh thần thể thao, ý chí quyết tâm và sự tiến bộ về chuyên môn. Nhiều trận đấu diễn ra quyết liệt, có chất lượng, cho thấy sự đầu tư tập luyện của các câu lạc bộ, đơn vị và công tác huấn luyện Taekwondo tại cơ sở.

Bế mạc Giải Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Lào Cai năm 2026.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc ở các nội dung.

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao tổng số 61 bộ huy chương ở 3 nhóm lứa tuổi: cấp tiểu học, cấp THCS và cấp THPT. Trong đó, lứa tuổi 1 (cấp tiểu học) trao 21 bộ huy chương; lứa tuổi 2 (cấp THCS) trao 20 bộ huy chương và lứa tuổi 3 (cấp THPT) trao 20 bộ huy chương.

Ban tổ chức trao giải nội dung đối kháng đồng đội các lứa tuổi.

Bên cạnh các giải thưởng theo nội dung thi đấu, ban tổ chức còn trao các giải chuyên đề nhằm ghi nhận những cá nhân có thành tích và đóng góp nổi bật. Trong đó vận động viên Nguyễn Ngọc Nam (Câu lạc bộ HK) được trao danh hiệu vận động viên xuất sắc; danh hiệu huấn luyện viên nam xuất sắc thuộc về huấn luyện viên Trần Văn Quang (Trường Tiểu học và THCS Tả Phời, xã Hợp Thành) và huấn luyện viên nữ xuất sắc thuộc về huấn luyện viên Bùi Bích Ngọc (Câu lạc bộ Đô mi nô).

Ban tổ chức trao giải chuyên đề cho các cá nhân có thành tích và đóng góp nổi bật tại giải.

Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Lào Cai năm 2026 là dịp đánh giá chất lượng phong trào tập luyện môn võ Taekwondo tại các địa phương, trường học và câu lạc bộ; tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

Qua giải đấu, ngành thể thao tỉnh có thêm cơ sở phát hiện, tuyển chọn vận động viên trẻ có năng khiếu, triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cho lực lượng Taekwondo thành tích cao của tỉnh, hướng tới tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc trong thời gian tới.