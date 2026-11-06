Bế mạc Giải Pickleball tranh Cúp Báo Giáo dục và Thời đại tại Quảng Trị

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị; Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ trao giải Nhất cho vận động viên đôi nam.

Tối 6/11, Sở GD&ĐT Quảng Trị phối hợp Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Giải Pickleball dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ sở giáo dục tranh Cúp Báo Giáo dục và Thời đại năm 2026.

Tham dự có bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị; ông Phan Hữu Huyện, Phó giám đốc Sở GD&ĐT; Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ; lãnh đạo các phường Đồng Hới, phường Đồng Sơn, phường Đồng Thuận; các nhà tài trợ, lãnh đạo các trường tham gia giải và các vận động viên.

Giải được tổ chức hướng tới Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa cán bộ quản lý, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Giáo dục.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ bế mạc.

66 đôi vận động viên tranh tài ở 3 nội dung

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Phan Hữu Huyện, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, đánh giá giải đấu đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, tạo được không khí giao lưu thể thao sôi nổi và để lại nhiều dấu ấn.

Ông Phan Hữu Huyện, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Đồng Trưởng ban tổ chức phát biểu bế mạc.

Giải năm nay quy tụ 66 đôi vận động viên đến từ các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị và các đơn vị trường học thuộc các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn; cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên các phường Đồng Hới, Đồng Sơn và Đồng Thuận.

Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam với 21 đôi, đôi nữ với 26 đôi và đôi nam - nữ với 20 đôi.

Các trận đấu diễn ra gay cấn và ấn tượng.

Ngay sau lễ khai mạc sáng 6/11, các trận đấu diễn ra liên tục, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo cán bộ, giáo viên và người lao động trong ngành. Nhiều trận đấu diễn ra kịch tính với những pha bóng đẹp, màn phối hợp ăn ý và tinh thần thi đấu quyết tâm của các vận động viên.

Theo Ban Tổ chức, chất lượng chuyên môn của giải được thể hiện rõ qua các trận đấu từ vòng bảng đến bán kết và chung kết. Các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, cao thượng, cống hiến những trận đấu hấp dẫn cho khán giả.

Cùng với chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức, điều hành giải được chú trọng. Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch, ban hành điều lệ, bố trí lịch thi đấu và chuẩn bị các điều kiện về sân bãi, cơ sở vật chất. Lực lượng trọng tài cũng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm tính chính xác, công bằng trong các trận đấu.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị Phan Hữu Huyện cho rằng, giải đấu không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trong các cơ sở giáo dục mà còn tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết.

Đặc biệt, giải đấu còn hướng tới mục tiêu gây quỹ học bổng hỗ trợ học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là điểm nhấn mang ý nghĩa xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành Giáo dục.

Vinh danh những đôi vận động viên xuất sắc

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba ở 3 nội dung thi đấu.

Ở nội dung đôi nữ, giải Nhất thuộc về đôi Dương Thị Thanh Bình - Đinh Nguyễn Trang Nhung; giải Nhì thuộc về đôi Bùi Thị Huy Cương - Trương Thị Ngọc Anh.

Nhà báo Đặng Tài, Báo GD&TĐ và ông Đinh Công Nhật, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT trao giải cho các vận động viên đôi nữ.

Hai đôi Lê Thị Trâm - Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Thu Hằng - Nguyễn Thị Thanh Huyền đồng giải Ba.

Ở nội dung đôi nam, đôi Lê Minh Anh Tài - Trần Trọng Nguyên (Trường Tiểu học và THCS, THPT Trưng Vương) giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về đôi Đặng Ngọc Hùng - Nguyễn Văn Việt.

Đồng giải Ba là các đôi Hoàng Minh Thành - Trần Thế Cường và Đỗ Xuân Thiện - Lê Đình Xuân.

Ông Phan Hữu Huyện, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT và lãnh đạo Phường Đồng Hới trao giải nhất cho đôi thi đấu nam - nữ.

Ở nội dung đôi nam - nữ, giải Nhất thuộc về đôi Thu Cúc - Minh Đức (phường Đồng Sơn); giải Nhì thuộc về đôi Minh Tuấn - Dương Thùy Linh (Trường THPT Phan Đình Phùng). Hai đôi Phạm Hồng Việt - Mỹ Thị Dung và Hà Mạnh Hùng - Hà Thị Diệp đồng giải Ba.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị; Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ trao giải vận động viên hoa khôi.

Giải Pickleball ngành Giáo dục tranh Cúp Báo Giáo dục và Thời đại năm 2026 khép lại không chỉ bằng những danh hiệu và huy chương, mà còn bằng tinh thần giao lưu, đoàn kết và rèn luyện sức khỏe.

Qua giải đấu, phong trào Pickleball trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động ngành Giáo dục Quảng Trị tiếp tục có thêm động lực để phát triển, trở thành một hoạt động thể thao thiết thực, gắn kết các đơn vị trong toàn ngành.

Ban Tổ chức ghi nhận sự phối hợp tài trợ, đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân, trong đó có Agribank Chi nhánh Quảng Bình, VietinBank Chi nhánh Quảng Bình, BIDV Chi nhánh Quảng Bình, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tấn Phát Sport; Câu lạc bộ Lu Ti Pickleball và Trường THPT Đào Duy Từ; Trung anh ngữ Newsky; Trung tâm Anh ngữ Celals; Asem Link, Everest, Netin Travel; Nhà sách Trẻ, Cụm sân Luti Pickleball, Sao đỏ Pickleball, ekip truyền thông livestream "BLV Xuân Chim". Ban Tổ chức cũng cảm ơn lực lượng trọng tài, y tế, an ninh, nhóm phóng viên, bình luận viên và ekip livestream đã góp phần đưa hình ảnh giải đấu đến với đông đảo khán giả trong và ngoài ngành.