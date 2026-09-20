Bế mạc Giải Pickleball công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lai Châu lần thứ II

Dự bế mạc có đồng chí Lương Xuân Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các phường: Tân Phong, Đoàn Kết; trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên…

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đội.

Với tinh thần nhiệt tình, đoàn kết, trung thực, cao thư­ợng và quyết tâm giành thành tích cao nhất, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hào hứng với nhiều pha bóng hay. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, Giải Pickleball công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lai Châu lần thứ II năm 2026 - Tranh Cúp Jogabola đã thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức đã trao 15 bộ huy chương, trong đó 15 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 25 Huy chương Đồng. Đoàn vận động viên Sở Giáo dục và Đào tạo đạt giải nhất toàn toàn; Đoàn vận động viên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đạt giải nhì toàn toàn; Đoàn vận động viên Văn phòng UBND tỉnh đạt giải ba toàn toàn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn Phòng Tỉnh uỷ trao giải nhất, nhì, ba cho nội dung lãnh đạo.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, nhà tài trợ trao giải nhất, nhì, ba đôi nữ.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải nhất, nhì, ba đôi nam lãnh đạo.