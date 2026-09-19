Bế mạc Giải Pickleball chào mừng thành công Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

Giải diễn ra trong ngày 19/9, với sự tham gia của 60 vận động viên đến từ 8 đoàn là các doanh nghiệp thuộc Khối thi đua doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp 2.

Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nam nữ và đôi nữ, với gần 50 trận đấu.

Các vận động viên thi đấu hết mình, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt cho khán giả.

Giải đấu thu hút 60 vận động viên đến từ 8 đoàn doanh nghiệp thuộc Khối thi đua doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp 2.

Với tinh thần đoàn kết, trung thực và thi đấu hết mình, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, tạo không khí sôi nổi, vui tươi.

Công tác tổ chức, điều hành và trọng tài được triển khai nghiêm túc, bảo đảm các trận đấu diễn ra an toàn, đúng điều lệ.

Đây là lần đầu tiên Khối thi đua doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp 2 tổ chức giải Pickleball, nhằm duy trì, phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, người lao động; đồng thời tạo sân chơi giao lưu, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các doanh nghiệp.

Thông qua giải đấu, cán bộ, người lao động các đơn vị có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng mối quan hệ phối hợp, tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì và 6 giải Ba ở các nội dung thi đấu. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai; Giải Nhì toàn đoàn thuộc về Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Trao Giải Nhất toàn đoàn cho Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai và Giải Nhì toàn đoàn cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Giải đấu là hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong các doanh nghiệp, tăng cường giao lưu, đoàn kết, tạo khí thế thi đua hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Lào Cai.