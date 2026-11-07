Bế mạc Giải pickleball các câu lạc bộ tỉnh năm 2026

Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang trao giải nội dung đôi nam lãnh đạo nhóm II.

Nội dung đôi nam lãnh đạo được chia thành 2 nhóm: Nhóm I là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, các xã, phường; nhóm II là các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc các ban, sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, các xã, phường.

Nội dung đồng đội phong trào được chia thành 2 nhóm tuổi, nhóm I từ 16 đến dưới 40 tuổi và nhóm II từ 40 tuổi trở lên. Theo thể thức thi đấu, mỗi trận đồng đội gồm 4 trận đôi, lần lượt là đôi nam, đôi nữ và hai trận đôi nam nữ. Mỗi trận đấu tính 15 điểm, các vận động viên đổi sân khi đạt 8 điểm. Trường hợp hai đội hòa 2 - 2 sau 4 trận đôi, ban tổ chức sẽ thi đấu thêm một trận đơn quyết định thắng thua. Thể thức này đòi hỏi các đội có sự chuẩn bị đồng đều về lực lượng, chiến thuật và khả năng phối hợp giữa các vận động viên.

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi (6 - 7/11), các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải cho các đội, vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở 4 nội dung thi đấu. Giải nhất đôi nam lãnh đạo nhóm I thuộc về đôi vận động viên Vũ Hồng Quang, Nông Quốc Hoàn, đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; giải nhất nội dung lãnh đạo nhóm II thuộc đôi vận động viên Nông Đức Hậu, Nguyễn Tuấn Duy đơn vị Công an tỉnh; giải nhất nội dung đồng đội phong trào nhóm I thuộc về Câu lạc bộ Độc Lập; giải nhất nội dung đồng đội phong trào nhóm II thuộc về đơn vị Công an tỉnh.