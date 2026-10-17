Bế mạc Giải giao hữu thể thao Khối thi đua số 1

*Khai mạc Giải giao hữu thể thao Khối thi đua số 1

Đại biểu dự bế mạc.

Dự bế mạc có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng uỷ UBND tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh, Trường Chính trị, các đoàn vận động viên, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan trong Khối thi đua số 1.

Quang cảnh bế mạc.

Sau 1 ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng với tinh thần thể thao "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ", Giải giao hữu thể thao Khối thi đua số 1 năm 2026 đến thời điểm này đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Giải đấu năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là hoạt động thiết thực chào mừng chuỗi ngày truyền thống của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy trong tháng 10; đồng thời tạo nên phong trào tập luyện thể thao với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn khối. Qua đó, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực và tạo động lực mới để các cơ quan, cán bộ nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ trao giải nhất, nhì, ba nội dung đôi nam nữ lãnh đạo môn Pickleball.

Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ trao giải nhất, nhì, ba nội dung đôi nữ môn Pickleball.

Lãnh đạo Trường Chính trị trao giải nhất, nhì, ba nội dung đôi nam nữ môn Pickleball.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 5 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba môn Pickleball; trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba môn kéo co. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Văn phòng Tỉnh uỷ; giải nhì toàn đoàn thuộc về Đảng uỷ các Cơ quan Đảng tỉnh, giải ba toàn đoàn thuộc về Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ trao giải nhất môn kéo co cho Văn phòng Tỉnh uỷ.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua số 1 trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn.