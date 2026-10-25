Bế mạc Giải Futsal tranh Cúp Tiểu học Nam Cường mở rộng lần thứ V
Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trưa 25/10, Trường Tiểu học Nam Cường, phường Cam Đường đã tổ chức bế mạc và trao giải cho các đội bóng, cầu thủ đạt thành tích xuất sắc tại Giải Futsal tranh Cúp Tiểu học Nam Cường mở rộng lần thứ V, năm học 2026 - 2027.
Giải đấu năm nay quy tụ 21 đội bóng với 251 cầu thủ đến từ các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, gồm 12 đội nam và 9 đội nữ.
Với mật độ thi đấu liên tục, các đội đã thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần thi đấu nhiệt tình và quyết tâm chinh phục thành tích cao. Trên sân, các cầu thủ nhỏ tuổi tự tin triển khai lối chơi, phối hợp cùng đồng đội, tranh chấp bóng quyết liệt và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh cũng góp phần tạo nên không khí sôi động xuyên suốt giải đấu.
Điểm nhấn của giải là trận chung kết nội dung nam giữa Tiểu học Nam Cường 1 và Tiểu học Lê Ngọc Hân. Với thế trận giằng co và sự cạnh tranh quyết liệt, hai đội đã cống hiến màn so tài hấp dẫn. Chiến thắng sát nút 2 - 1 giúp Tiểu học Nam Cường 1 giành huy chương Vàng, trong khi Tiểu học Lê Ngọc Hân giành huy chương Bạc. Kết quả cho thấy sự cân bằng về trình độ giữa hai đội, đồng thời khép lại hành trình thi đấu của các cầu thủ bằng một trận chung kết giàu cảm xúc.
Ở nội dung nam, đội Tiểu học Bắc Cường 2 và Tiểu học Nam Cường 2 cùng giành huy chương Đồng.
Trong khi đó, tại nội dung nữ, Tiểu học Lê Ngọc Hân giành huy chương Vàng, Tiểu học Nam Cường 2 giành huy chương Bạc; hai đội Tiểu học Bắc Cường 2 và Tiểu học Cam Đường cùng giành huy chương Đồng. Kết quả ở cả hai nội dung cho thấy sự tham gia tích cực, tinh thần cạnh tranh và nỗ lực của các đội bóng trong suốt giải đấu.
Bên cạnh các giải tập thể, Ban Tổ chức còn trao các giải cá nhân dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và thủ môn xuất sắc nhất; đồng thời vinh danh các đội bóng đạt giải khuyến khích, giải triển vọng và giải Fair Play.
Giải Futsal tranh Cúp Tiểu học Nam Cường mở rộng lần thứ V không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho học sinh mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong trường học. Qua giải đấu, các em có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng thi đấu, rèn luyện sức khỏe và bồi đắp tinh thần đồng đội, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu bóng đá.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/be-mac-giai-futsal-tranh-cup-tieu-hoc-nam-cuong-mo-rong-lan-thu-v-post912736.html