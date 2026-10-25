Bế mạc Giải Futsal tranh Cúp Tiểu học Nam Cường mở rộng lần thứ V

Quang cảnh lễ bế mạc giải.

Giải đấu năm nay quy tụ 21 đội bóng với 251 cầu thủ đến từ các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, gồm 12 đội nam và 9 đội nữ.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ bế mạc giải.

Với mật độ thi đấu liên tục, các đội đã thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần thi đấu nhiệt tình và quyết tâm chinh phục thành tích cao. Trên sân, các cầu thủ nhỏ tuổi tự tin triển khai lối chơi, phối hợp cùng đồng đội, tranh chấp bóng quyết liệt và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh cũng góp phần tạo nên không khí sôi động xuyên suốt giải đấu.

Trận chung kết nội dung Futsal nam diễn ra kịch tính, hấp dẫn với tỉ số 2 - 1 nghiêng về đội Tiểu học Nam Cường 1.

Điểm nhấn của giải là trận chung kết nội dung nam giữa Tiểu học Nam Cường 1 và Tiểu học Lê Ngọc Hân. Với thế trận giằng co và sự cạnh tranh quyết liệt, hai đội đã cống hiến màn so tài hấp dẫn. Chiến thắng sát nút 2 - 1 giúp Tiểu học Nam Cường 1 giành huy chương Vàng, trong khi Tiểu học Lê Ngọc Hân giành huy chương Bạc. Kết quả cho thấy sự cân bằng về trình độ giữa hai đội, đồng thời khép lại hành trình thi đấu của các cầu thủ bằng một trận chung kết giàu cảm xúc.

Ở nội dung nam, đội Tiểu học Bắc Cường 2 và Tiểu học Nam Cường 2 cùng giành huy chương Đồng.

Ban tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc ở nội dung nam.

Trong khi đó, tại nội dung nữ, Tiểu học Lê Ngọc Hân giành huy chương Vàng, Tiểu học Nam Cường 2 giành huy chương Bạc; hai đội Tiểu học Bắc Cường 2 và Tiểu học Cam Đường cùng giành huy chương Đồng. Kết quả ở cả hai nội dung cho thấy sự tham gia tích cực, tinh thần cạnh tranh và nỗ lực của các đội bóng trong suốt giải đấu.

Đội Tiểu học Lê Ngọc Hân giành huy chương Vàng nội dung nữ.

Bên cạnh các giải tập thể, Ban Tổ chức còn trao các giải cá nhân dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và thủ môn xuất sắc nhất; đồng thời vinh danh các đội bóng đạt giải khuyến khích, giải triển vọng và giải Fair Play.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các đội tham gia giải.

Ban tổ chức trao giải triển vọng cho các đội.

Ban tổ chức trao các giải chuyên đề cho các cá nhân xuất sắc tại giải.

Giải Futsal tranh Cúp Tiểu học Nam Cường mở rộng lần thứ V không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho học sinh mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong trường học. Qua giải đấu, các em có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng thi đấu, rèn luyện sức khỏe và bồi đắp tinh thần đồng đội, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu bóng đá.