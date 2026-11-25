Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ trao giải cho các đội đua đạt thành tích cao. (Ảnh: PHẠM TRUNG)

Tại các trận thi đấu tranh giải, dọc hai bên bờ sông, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung cổ vũ cuồng nhiệt. Tiếng trống, tiếng hò reo hòa cùng nhịp mái chèo dồn dập tạo nên bầu không khí lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa Khmer.

Bước vào trận chung kết, với thể lực sung mãn và chiến thuật hợp lý, đội Prếk On Đơk 2 vượt qua Prếk Tà Cuôl để bước lên bục cao nhất. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Chrungkhmer (hạng Ba) và Sro Lôn 2 (hạng Tư).

Ở nội dung nữ cự ly 1.000m tiếp tục ghi nhận sự thống trị của đội ghe chùa Tum Núp (xã An Ninh, Cần Thơ). Trước sự bám đuổi quyết liệt của 3 đại diện đến từ Cà Mau, các tay chèo nữ Tum Núp vẫn khẳng định bản lĩnh, đánh bại đội Kos Thum 1 ở chung kết để lập kỷ lục 4 năm liên tiếp vô địch. Giải Ba và giải Tư lần lượt thuộc về Udom Meanchey và Kos Thum 2, 2 đội đua đến từ Cà Mau.

Ban tổ chức trao giải nhất 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng cho các đội đạt giải ở 2 nội dung nam và nữ.