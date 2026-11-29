Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn báo cáo tổng kết giải. Ảnh: Công Nghĩa

Báo cáo tổng kết giải, ông Nông Thanh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cho biết: Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-11, thu hút hơn 4.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài. Sự kiện đã góp phần tạo nên không khí thể thao sôi động, kết nối cộng đồng.

Các đại biểu dự lễ bế mạc và trao giải. Ảnh: Công Nghĩa

Với thông điệp “Bước chạy vào kỷ nguyên mới”, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn lan tỏa hình ảnh thành phố Đồng Nai năng động, cởi mở và khát vọng phát triển. Vượt lên trên các con số về thứ hạng, các vận động viên đã thể hiện bản lĩnh, ý chí vươn lên và tinh thần thể thao cao thượng.

Với giải marathon này, Đồng Nai không chỉ là nơi các vận động viên đến để chinh phục một cự ly hay xác lập một thành tích, mà còn là điểm đến để trải nghiệm, yêu mến và mong muốn trở lại trong những hành trình tiếp theo.

Sự hưởng ứng nồng nhiệt của cộng đồng chính là động lực to lớn; đồng thời đặt ra trách nhiệm cho Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức giải. Qua đó, hướng tới mục tiêu đưa mỗi sự kiện thể thao tiếp theo tiến xa hơn về tính chuyên nghiệp, sức hấp dẫn và mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội.

Ban tổ chức giải trao giải nhất, nhì, ba ở cự ly 42km dành cho nữ. Ảnh: Công Nghĩa

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba ở cự ly 42km dành cho nam. Ảnh: Công Nghĩa

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các cự ly: 42km, 21km, 10km, 5km và 2km.

Ở cự ly full marathon 42km nam, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh cán đích đầu tiên; xếp thứ hai là Trương Văn Tâm và vị trí thứ ba thuộc về K’Nhét. Ở nội dung 42km nữ, Hoàng Thị Ngọc Hoa giành vị trí dẫn đầu; Nguyễn Thị Thu Hà về thứ hai và Võ Thị Lâm Anh xếp thứ ba.

Các đại biểu trao giải cho các vận động viên tiêu biểu. Ảnh: Công Nghĩa

Ban tổ chức trao giải cho các câu lạc bộ có nhiều vận động viên tham dự giải. Ảnh: Công Nghĩa

Về kết quả các cự ly khác, giải nhất nam và nữ lần lượt thuộc về: Dương Minh Hùng, Phạm Thị Hồng Lệ (21km); Bùi Tuấn Tú, Nguyễn Thị Ngọc Lan (10km); Trần Bá Kim, Nguyễn Yến Nhi (2km). Ở cự ly 5km, Khuất Phương Anh giành giải nhất nữ; trong khi Tiến Mao Quốc và Nguyễn Trung Hiếu lần lượt giành giải nhì, ba nội dung nam. Ban tổ chức cũng trao các giải nhì, ba cho những vận động viên xuất sắc ở từng cự ly tương ứng.