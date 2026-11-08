Bế mạc giải đá cầu khối THCS và THPT tỉnh Lào Cai năm 2026
Chiều 8/11, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bế mạc Giải đá cầu khối THCS và THPT tỉnh Lào Cai năm 2026.
Tham dự giải có 21 đoàn với 200 vận động viên là học sinh các trường THCS, THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh.
Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.
Kết thúc giải, ở khối THCS, Ban tổ chức trao 13 giải Nhất, 13 giải Nhì và 21 giải Ba cho 13 hạng mục thi đấu (từ 11 - 12 tuổi có các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam; từ 13 - 14 tuổi có các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ).
Đối với khối THPT, Ban tổ chức trao 7 giải Nhất, 7 giải Nhì và 14 giải Ba với 7 nội dung tương tự.
Giải đấu là dịp để học sinh các trường giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng thi đấu, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong trường học, phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu tham gia các giải đá cầu cấp khu vực và toàn quốc.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/be-mac-giai-da-cau-khoi-thcs-va-thpt-tinh-lao-cai-nam-2026-post913946.html