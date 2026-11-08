Bế mạc giải đá cầu khối THCS và THPT tỉnh Lào Cai năm 2026

Tham dự giải có 21 đoàn với 200 vận động viên là học sinh các trường THCS, THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh.

Quang cảnh lễ bế mạc.

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Kết thúc giải, ở khối THCS, Ban tổ chức trao 13 giải Nhất, 13 giải Nhì và 21 giải Ba cho 13 hạng mục thi đấu (từ 11 - 12 tuổi có các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam; từ 13 - 14 tuổi có các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ).

Đối với khối THPT, Ban tổ chức trao 7 giải Nhất, 7 giải Nhì và 14 giải Ba với 7 nội dung tương tự.

Ban tổ chức trao giải đội nam khối THCS.

Ban tổ chức trao giải nội dung đội nam khối THPT.

Ban tổ chức trao giải nội dung đôi nữ khối THPT.

Giải đấu là dịp để học sinh các trường giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng thi đấu, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong trường học, phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu tham gia các giải đá cầu cấp khu vực và toàn quốc.