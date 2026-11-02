Bế mạc Giải Cờ tướng 'Kỳ Vương Yên Tử' - vinh danh những tài năng xuất sắc

Dự lễ bế mạc có Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng cùng đại diện Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, các đơn vị phối hợp tổ chức, các kỳ thủ, trọng tài, nhân dân và du khách.

Trải qua những ván đấu đầy kịch tính, các kỳ thủ đã thể hiện bản lĩnh, tư duy chiến thuật, tinh thần thi đấu quyết tâm và sự tôn trọng đối thủ, mang đến những màn đấu trí hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Giải Cờ tướng thu hút sự quan tâm của người dân, du khách

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả giải đấu, đồng thời vinh danh, trao giải thưởng cho các kỳ thủ đạt thành tích xuất sắc. Những phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng, sự nỗ lực và tinh thần thi đấu của các kỳ thủ trong suốt giải đấu.

Đặc biệt, ngay sau Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, hoạt động cờ bỏi trong khuôn khổ Giải Kỳ Vương Yên Tử 2026 tiếp tục mang đến không khí hào hứng, thu hút sự quan tâm của nhân dân và du khách.

Cờ bỏi là trò chơi dân gian Việt Nam, một biến thể độc đáo của môn cờ tướng. Khác với bàn cờ thông thường, cờ bỏi được tổ chức trên sân rộng, với các quân cờ là những biển gỗ lớn có cán cầm, di chuyển theo từng nước đi của kỳ thủ, tạo nên những màn đấu trí hấp dẫn, giàu tính biểu diễn.

Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn giao lưu cờ người giữa PGS.TS. Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và kỳ thủ Phan Đình Kiên đến từ Hưng Yên. Hoạt động mang đến cơ hội thưởng thức nghệ thuật cờ tướng truyền thống trong không gian văn hóa đặc sắc của Yên Tử.

Nhiều bạn trẻ được vinh danh tại buổi thi đấu

Không chỉ ghi dấu bằng những trận đấu cờ tướng hấp dẫn, "Kỳ Vương Yên Tử 2026" còn tạo điểm nhấn với các hoạt động giao lưu cờ tướng Việt Nam - Trung Quốc, trình diễn cờ người, cờ bỏi, góp phần tôn vinh trí tuệ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Yên Tử khép lại mùa giải năm thứ nhất thành công

Giải Cờ tướng là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần kết nối thể thao trí tuệ với văn hóa, di sản và du lịch, quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ I, năm 2026 đã được tổ chức thành công, mở ra kỳ vọng xây dựng một giải đấu thường niên, trở thành điểm hẹn của cộng đồng yêu cờ, nơi hội tụ trí tuệ, giao lưu văn hóa và lan tỏa những giá trị đặc sắc của non thiêng Yên Tử.