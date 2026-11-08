Bế mạc Giải Cầu lông Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lai Châu lần thứ XVI năm 2026 - Tranh Cúp Ba Sao

Dự bế mạc có đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức; Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Tổ chức; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên…

Qua 2 ngày thi đấu, với sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các đoàn vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giải đấu đã diễn ra trong không khí đoàn kết, vui tươi, sôi nổi. Các vận động viên đã thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt tình, ý chí quyết tâm, bản lĩnh và sự nỗ lực vượt qua chính mình; cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn, những pha cầu đẹp mắt.

Thông qua giải đấu, các vận động viên có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây cũng là dịp để khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, đáp ứng yêu cầu học tập, lao động và công tác.

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức giải phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức nêu rõ: Giải đấu là sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh mà còn tiếp tục khẳng định hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao của tỉnh. Thành công của giải đấu không chỉ được đo bằng những thành tích, những tấm huy chương mà quan trọng hơn chính là tinh thần đoàn kết, sự giao lưu, tình cảm gắn bó và những giá trị tích cực được lan tỏa đến mỗi vận động viên, mỗi cơ quan, đơn vị tham gia.

Các đồng chí Ban Tổ chức, các đại biểu trao giải nhất, mhì, ba toàn đoàn.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 31 huy chương, trong đó 10 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Công ty TNHH MTV Minh Hương; giải nhì: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; giải ba: Thi hành án dân sự tỉnh.

Một số hình ảnh bế mạc Giải:

Đại diện Nhà tài trợ trao giải nhất, nhì, ba đôi nam nữ nhóm II.

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức giải trao giải nhất, nhì, ba đơn nam.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lai Châu trao giải nhất, nhì, ba cho đôi nam nhóm I.