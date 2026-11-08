Bế mạc Giải bóng đá nam - nữ trong công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam

Ban Tổ chức trao giải nhất nội dung bóng đá nữ cho Xưởng Triệu Sơn.

Giải đấu thu hút 22 đội bóng, gồm 12 đội nam và 10 đội nữ, với gần 400 vận động viên là công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam tham gia.

Ban Tổ chức trao giải nhất nội dung bóng đá nam cho Xưởng Đế.

Sau 4 tuần tranh tài sôi nổi, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính với những pha bóng đẹp, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng. Đông đảo cán bộ, công nhân lao động đã cổ vũ nhiệt tình, tạo không khí sôi nổi, tiếp thêm động lực cho các đội bóng thi đấu.

Ban Tổ chức trao giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho các vận động viên.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 8 giải bóng đá nam, 8 giải bóng đá nữ và 2 giải cá nhân gồm: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và Thủ môn xuất sắc nhất.

Đây là hoạt động thể thao thường niên được Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam duy trì tổ chức.