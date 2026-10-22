Bế mạc Giải bóng đá chào mừng 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam

Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng trao Cúp vô địch cho đội bóng BVSC. (Ảnh VŨ TRÀ)

Tham dự lễ bế mạc có Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Hà Duy Tùng; ông Cho Sung Woo, Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các đơn vị trong ngành chứng khoán, cùng đông đảo đại biểu, trọng tài, cầu thủ và cổ động viên.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hà Duy Tùng nhấn mạnh, giải bóng đá không chỉ là hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam, mà còn là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong ngành giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và phối hợp trong công tác.

Thông qua giải đấu, hình ảnh ngành chứng khoán năng động, chuyên nghiệp, giàu sức trẻ tiếp tục được lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong toàn ngành.

Ban tổ chức trao Giải Á quân cho đội bóng SHS.

Với sự tham gia của 24 đội bóng, quy tụ hơn 400 cầu thủ đến từ các cơ quan, đơn vị trong ngành, các cơ quan khách mời và thành viên thị trường, giải đấu đã trở thành ngày hội thể thao, tạo không khí giao lưu sôi nổi, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng biểu dương tinh thần thi đấu của các đội bóng; đồng thời ghi nhận, cảm ơn đội ngũ trọng tài, Ban Tổ chức, các đơn vị phối hợp và đông đảo cổ động viên đã góp phần tổ chức giải đấu an toàn, thuận lợi.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn tinh thần đồng đội, sự phối hợp nhịp nhàng và ý chí vượt khó được thể hiện trên sân cỏ sẽ tiếp tục phát huy trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và thành viên thị trường, cũng như thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong toàn ngành thời gian tới.

Trước lễ bế mạc, trận chung kết giữa đội bóng Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Cùng với đó, trận tranh hạng ba giữa đội bóng Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) và Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDirect) cũng thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Ban tổ chức trao Giải Ba cho đội bóng VNDirect. (Ảnh VŨ TRÀ)

Với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, đoàn kết, trung thực và cao thượng, các đội bóng đã cống hiến những trận đấu hấp dẫn, góp phần tạo nên thành công của giải.

Kết quả chung cuộc, đội bóng BVSC giành chức Vô địch; đội SHS đoạt giải Nhì; đội VNDirect giành giải Ba và đội KIS xếp hạng Tư.

Giải đấu khép lại, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị, tạo khí thế thi đua hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam.