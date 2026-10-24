Bế mạc Giải bóng đá 7 người các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính

Giải quy tụ 5 đội bóng: đội Nhân Cơ (xã Nhân Cơ); đội Bắc Bình (xã Bắc Bình); đội Gia Phúc (xã Đức Trọng); đội Ngôi Sao sáng và đội Păng Tiêng (phường Lang Biang - Đà Lạt). Các đội bóng đã đem lại những trận cầu hấp dẫn, góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao và tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương.

Kết quả, đội Gia Phúc, xã Đức Trọng đoạt chức vô địch; đội Bắc Bình, xã Bắc Bình đạt giải Nhì. 2 đội Păng Tiêng và Ngôi Sao Sáng đồng giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cá nhân cho những cầu thủ có thành tích nổi bật.

Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội Gia Phúc, xã Đức Trọng

Giải đấu tạo nên sân chơi cho các cầu thủ được giao lưu, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Thành tích thi đấu cho thấy sự đầu tư, chuẩn bị của từng đội, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá trong cộng đồng.