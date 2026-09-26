Bế mạc Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hơn 300 vận động viên đến từ 34 đội thuộc 19 xã, phường trên địa bàn tỉnh thi đấu với tinh thần quyết tâm, cống hiến 54 trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Các đội được chia thành 2 nhóm tuổi, gồm từ 60 - 65 tuổi và từ 66 - 75 tuổi, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hai lần thua và vòng tròn tính điểm.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần thi đấu đoàn kết, nhiệt tình, các vận động viên mang đến nhiều trận đấu chất lượng, nhiều pha bóng đẹp mắt và màn so tài gay cấn, thu hút đông đảo người xem, qua đó khẳng định vai trò của môn bóng chuyền hơi trong đời sống tinh thần của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Nhiều pha bóng gay cấn, hấp dẫn tại giải đấu.

Khép lại giải đấu, Ban tổ chức trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì và 7 giải Ba cho các đội bóng đạt thành tích xuất sắc ở từng nhóm tuổi.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ, gồm: vận động viên xuất sắc nhất, vận động viên chuyền 2 xuất sắc nhất, vận động viên cao tuổi nhất và đội bóng phong cách.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba theo nhóm tuổi và các giải phụ.

Giải bóng chuyền hơi Người cao tuổi tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026 là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2026, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần và chăm lo đối với Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.