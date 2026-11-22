Với sự tham gia của 13 đội bóng và hơn 150 vận động viên, giải đã hoàn thành 22 trận đấu ở 3 nội dung. Các đội thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết tâm cao. Nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt, thế trận giằng co, các vận động viên thể hiện kỹ thuật cá nhân, khả năng phối hợp và chiến thuật linh hoạt, tạo nên những pha bóng hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Thị Minh Phượng trao giải Phong cách xã hội chủ nghĩa cho các đội.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, giải năm nay được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch; công tác điều hành, trọng tài và bảo đảm các điều kiện phục vụ thi đấu được thực hiện đồng bộ. Các đội chấp hành tốt điều lệ, phát huy tinh thần thể thao, giao lưu và học hỏi. Chất lượng chuyên môn của giải tiếp tục phản ánh sự phát triển của phong trào bóng chuyền tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc ở nội dung đội nam khối sở, ngành, xã, phường.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao cờ và các giải thưởng cho các đội đạt thành tích xuất sắc ở 3 nội dung, gồm 3 giải Nhất, 3 giải Nhì và 6 giải Ba. Trong đó, giải Nhất nội dung đội nam và nội dung đội nữ khối sở, ngành, xã, phường thuộc về đội Sở Giáo dục và Đào tạo; nội dung đội nam nông thôn thuộc về đội xã Chà Tở.

Các đội đạt thành tích xuất sắc ở nội dung đội nam nông thôn nhận giải thưởng.

Ban Tổ chức đã trao giải Phong cách xã hội chủ nghĩa cho 3 đội, mỗi nội dung một giải. Đồng thời vinh danh 3 vận động viên xuất sắc nhất ở 3 nội dung thi đấu.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc ở nội dung đội nữ khối sở, ngành, xã, phường.

Giải đấu nhằm tiếp tục duy trì sân chơi thể thao truyền thống, tạo điều kiện để lực lượng công nhân, nông dân, cán bộ, chiến sĩ và người lao động giao lưu, tăng cường đoàn kết. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, phát triển môn bóng chuyền rộng khắp tại cơ sở.

Các vận động viên xuất sắc nhận khen thưởng.

Giải Bóng chuyền Đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Điện Biên lần thứ 42 do Công an tỉnh đăng cai tổ chức.