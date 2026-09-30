Bế mạc Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026

Trận đấu nội dung đồng đội nữ giữa 2 đội Vĩnh Long và Tây Ninh.

Trước đó, ở trận chung kết đơn nữ, vận động viên Trần Mai Ngọc của đội Công an nhân dân T&T đã thắng vận động viên Chung Thị Mỹ Huyền của đội Tây Ninh với tỉ số 4-1, giành huy chương Vàng đơn nữ. Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, trận chung kết diễn ra giữa 2 vận động viên của đội Công an nhân dân T&T, kết quả vận động viên Vũ Mạnh Huy đã thắng vận động viên Lê Đình Đức với tỉ số 4-1, giành huy chương Vàng đơn nam.

Ban tổ chức trao giải nội dung đồng đội nam.

Kết quả chung cuộc, ở nội dung đồng đội nam, huy chương Vàng thuộc về đội Công an nhân dân T&T, huy chương Bạc thuộc về đội Hải Phòng và huy chương Đồng thuộc về đội Hà Nội và Quân đội. Ở nội dung đồng đội nữ, huy chương Vàng thuộc về đội Quân đội, huy chương Bạc là đội Công an nhân dân T&T và huy chương Đồng thuộc về đội Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở nội dung đôi nam, huy chương Vàng và Bạc thuộc về đội Công an nhân dân T&T, huy chương Đồng thuộc về đội Hà Nội và Hải Phòng. Nội dung đôi nữ, huy chương Vàng thuộc về đội Công an nhân dân T&T, huy chương Bạc là đội Quân đội và huy chương Đồng thuộc về đội Công an nhân dân T&T và Thành phố Hồ Chí Minh.

Huy chương Vàng nội dung đôi nam nữ thuộc về đội Công an nhân dân T&T; huy chương Bạc thuộc về đội Quân đội; huy chương Đồng là đội Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức trao giải nội dung đồng đội nữ.

Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026 quy tụ 130 vận động viên xuất sắc đến từ 10 đội tuyển mạnh nhất trên toàn quốc tham dự gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Quân đội, Công an nhân dân T&T, Tây Ninh, Đồng Nai, Cà Mau và Vĩnh Long. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ.

Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia là giải đấu thường niên quan trọng có quy mô lớn, quy tụ nhiều tay vợt xuất sắc của các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Đây là dịp để các vận động viên thi đấu, cọ xát, nâng cao chuyên môn; đồng thời giúp ngành Thể thao kiểm tra, đánh giá phong trào và tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị tham dự các giải đấu quốc tế.