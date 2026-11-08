Bế mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: Kết nối di sản văn hoá với phát triển kinh tế

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Lễ bế mạc.

Dự Lễ bế mạc có đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Cùng dự có các đại biểu, khách quý trong nước và quốc tế, đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Các đại biểu dự Lễ bế mạc.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định, Festival đã kết nối di sản văn hóa với phát triển kinh tế, gắn sản phẩm trà với du lịch và tạo cơ hội để người sản xuất kết nối với doanh nghiệp, thị trường. Sự kiện góp phần khẳng định vị thế thương hiệu trà Thái Nguyên và quảng bá hình ảnh một địa phương giàu bản sắc, năng động, thân thiện và hội nhập.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng phát biểu tại Lễ bế mạc.

Diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11, đúng dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 – 4/11/2026), Festival là dịp tôn vinh cây chè, sản phẩm trà và văn hóa trà, đồng thời mở thêm cơ hội hợp tác phát triển ngành chè, du lịch.

Với Thái Nguyên, chè là cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế và gắn bó mật thiết với sinh kế, đời sống và bản sắc văn hóa của cộng đồng. Việc “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ghi nhận những giá trị mà nhiều thế hệ người làm chè đã gìn giữ và trao truyền.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bảo tồn, phát huy di sản cần đi đôi với phát triển ngành chè theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm, cải thiện đời sống người làm chè. Người trồng chè, nghệ nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò trong gìn giữ, nâng cao giá trị trà Thái Nguyên, với sự đồng hành của các cấp, các ngành.

Đông đảo người dân đến tham dự chương trình.

Sau Festival, tỉnh định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong ngành chè, tăng cường truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Tỉnh cũng chú trọng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tại các vùng chè, kết nối trải nghiệm văn hóa trà với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Theo Ban Tổ chức, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp Festival ước đạt trên 260.000 lượt, doanh thu du lịch ước đạt trên 317 tỷ đồng. Các hoạt động giao lưu, thưởng trà và trải nghiệm nghề chè tại Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Đồng Phúc và Vô Tranh ước thu hút trên 65.000 lượt khách.

Chuyến tàu di sản Hà Nội – Thái Nguyên cùng các hoạt động trưng bày sản phẩm, thưởng trà và ẩm thực tại Phố đi bộ trung tâm tạo thêm cơ hội để du khách tìm hiểu văn hóa trà.

Hai chương trình âm nhạc hưởng ứng Festival là “Nối vòng tay lớn” và đêm nhạc rock “Thái Nguyên bừng sáng” thu hút tổng cộng hơn 58.000 khán giả.

Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026 thu hút 240 đại biểu trong nước và quốc tế. Tại diễn đàn, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện 8 lượt ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác về đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm, liên kết sản xuất và xúc tiến thương mại.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và tri ân các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành.

Tại Lễ bế mạc, 36 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Thí sinh Lý Thu Hằng (Hà Nội) nhận giải Quán quân Cuộc thi “World Master Tea Vietnam” năm 2026.

Danh hiệu Đại sứ Văn hóa Trà được trao cho thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên (Hải Phòng).

Ban Tổ chức Cuộc thi “World Master Tea Vietnam” năm 2026 đã trao giải Quán quân cho thí sinh Lý Thu Hằng (Hà Nội) và danh hiệu Đại sứ Văn hóa Trà cho thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên (Hải Phòng).

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ bế mạc.

Chương trình nghệ thuật “Thái Nguyên – Đệ nhất danh trà” tại Lễ bế mạc đã tôn vinh văn hóa trà và người làm chè. Sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian, âm nhạc đương đại và trình diễn ánh sáng góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên đến công chúng.