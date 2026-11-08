Tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại Lễ bế mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Sau 9 ngày diễn ra, sự kiện thu hút trên 260.000 lượt khách, góp phần quảng bá văn hóa trà, kết nối hợp tác và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Dự lễ bế mạc có ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; các lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đại biểu trong nước và quốc tế cùng đông đảo Nhân dân, du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, khẳng định Festival đã tạo sự kết nối giữa di sản văn hóa với phát triển kinh tế, đưa sản phẩm trà đến gần hơn với du khách, doanh nghiệp và thị trường. Qua đó, góp phần khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên, quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc, năng động và hội nhập.

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, đúng dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026), Festival là dịp tôn vinh cây chè, sản phẩm trà và những giá trị văn hóa được nhiều thế hệ người dân gìn giữ. Đặc biệt, “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã khẳng định giá trị của nghề chè địa phương.

Thời gian tới, tỉnh định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến; tăng cường truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đồng thời, phát triển du lịch trải nghiệm tại các vùng chè, gắn văn hóa trà với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Theo Ban Tổ chức, lượng khách tham quan, trải nghiệm Festival ước đạt trên 260.000 lượt, doanh thu du lịch hơn 317 tỷ đồng. Các hoạt động tại vùng chè Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Đồng Phúc và Vô Tranh thu hút trên 65.000 lượt khách. Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026 có 240 đại biểu tham dự, với 8 lượt ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác về đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và xúc tiến thương mại.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng ﻿Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại lễ bế mạc, 36 tập thể, 15 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh. Ban Tổ chức Cuộc thi “World Master Tea Vietnam” 2026 trao giải Quán quân cho thí sinh Lý Thu Hằng (Hà Nội), danh hiệu Đại sứ Văn hóa Trà cho thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên (Hải Phòng).

Chương trình nghệ thuật “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà” khép lại Festival với những tiết mục kết hợp âm hưởng dân gian, âm nhạc đương đại và trình diễn ánh sáng, tôn vinh văn hóa trà, người làm chè và vùng đất Thái Nguyên.