Bế mạc Festival Thăng Long – Hà Nội 2026: Nối dài dòng chảy di sản
Tối 20/9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chương trình bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 đã diễn ra, khép lại hành trình 10 ngày với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các không gian di sản của Thủ đô. Với chủ đề “Dòng chảy di sản – Heritage Flow”, Festival đã thu hút đông đảo người dân, du khách, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo, tạo thêm kết nối giữa di sản với đời sống đương đại
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/be-mac-festival-thang-long-ha-noi-2026-noi-dai-dong-chay-di-san-418633.htm