Bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Chương trình bế mạc kết hợp âm hưởng truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gửi gắm thông điệp về sự trao truyền, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa qua các thế hệ. Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 11/9 đến 20/9 với hơn 16 hoạt động tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Hà Nội. Đồng thời, chương trình còn có sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế.

BTC tặng hoa và trao chứng nhận cho các đơn vị, nghệ nhân, nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, Festival cũng tạo nên sự kết nối giữa di sản, nghệ thuật và đời sống đương đại. Tiêu biểu, đêm khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại đã thu hút khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả trong nước, quốc tế.

Ngoài ra, trong hành trình 10 ngày, Festival đã thu hút hơn 250.000 lượt người dân và du khách. Nhiều hoạt động ghi nhận sức hút đáng kể với công chúng. Đặc biệt, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đón hơn 22.000 lượt khách trong 5 ngày đầu Festival; chương trình thời trang “Sắc Màu Hà Nội” thu hút hơn 1.500 khách; sự kiện “Thanh âm Gốm” tại Bát Tràng đón khoảng 1.000 khách mỗi đêm.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, những hoạt động như “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến”, “Nét chữ An nhiên” hay chương trình 3D mapping “Vun đắp hiền tài” mang đến nhiều cách tiếp cận khác nhau với di sản. Các giá trị truyền thống được đặt trong không gian trải nghiệm, trình diễn và công nghệ, qua đó tạo thêm những cơ hội để công chúng, đặc biệt là người trẻ tìm hiểu văn hóa.

Màn tái ngộ, kết hợp của ba anh tài Hà Lê, (S)TRONG Trọng Hiếu và Đỗ Hoàng Hiệp trên sân khấu lễ bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Trong khi đó, “Thanh âm Gốm” đưa câu chuyện làng nghề Bát Tràng vào không gian nghệ thuật đương đại, kết nối câu chuyện về nghề với đời sống cộng đồng. Các hoạt động như trải nghiệm ẩm thực, nặn gốm, vẽ lam giúp người tham dự trực tiếp tương tác với những giá trị văn hóa vốn được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Anh tài Đinh Mạnh Ninh với màn thể hiện ca khúc "Hà Nội trà đá vỉa hè".

Theo ông Phạm Hoàng Giang, đạo diễn chương trình Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, với hơn 15 sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Festival, chương trình đã góp phần đưa những giá trị truyền thống, các yếu tố di sản đậm bản sắc Thủ đô đến với đông đảo người dân và du khách quốc tế.

“Có thể nói, tất cả các không gian được chúng tôi xây dựng đều gắn với những yếu tố di sản, bản sắc của Hà Nội. Đặc biệt, sự kiện ‘Thanh âm Gốm’ năm nay chúng tôi đã xây dựng gắn với yếu tố di sản của làng gốm Bát Tràng. Từ thành công đó, mỗi năm, chúng tôi sẽ lựa chọn địa điểm để xây dựng những show diễn gắn với tinh thần của các làng nghề”, ông Phạm Hoàng Giang chia sẻ.

Ca sĩ Văn Mai Hương khuấy động không khí đêm bế mạc với hai ca khúc "Hà Nội light up the city" và "Cầu vòng lấp lánh".

Ca sĩ Tạ Quang Thắng với phần thể hiện hai ca khúc "Trong tôi Hà Nội" và "Sống như những đóa hoa".

Đặc biệt, không khí sôi động tại đêm bế mạc cho thấy sức hút của Festival qua những chương trình nghệ thuật quy mô và cách các câu chuyện văn hóa được chuyển tải gần gũi với công chúng. Là một người trẻ sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bạn Đỗ Nguyễn Minh Phương, 24 tuổi (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Là một người trẻ đã sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tôi cảm thấy sự kiện hôm nay đã góp phần đưa những nét văn hóa của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đến gần hơn với công chúng.

Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với tiết mục 'Hà Nội trà đá vỉa hè' của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Đây là bài hát về một nét văn hóa uống trà đá rất đặc trưng của người Hà Nội. Qua những tiết mục đặc sắc trên sân khấu hoành tráng như vậy, tôi nhận ra nét văn hóa quen thuộc trong đời sống Hà Nội hoàn toàn có thể được kể lại bằng những hình thức nghệ thuật hiện đại, từ đó khiến người trẻ như tôi cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa của thủ đô”.

Bạn Đỗ Nguyễn Minh Phương ấn tượng với những nét văn hóa bình dị, đời thường của Hà Nội khi được đưa lên sân khấu nghệ thuật.

Bên cạnh đó, sự tham gia của du khách nước ngoài tại lễ bế mạc Festival cũng cho thấy những hoạt động văn hóa có khả năng tạo ra điểm chạm với công chúng quốc tế. Chị Janelly Martínez, 27 tuổi, người Mexico chia sẻ: “Tôi cảm thấy chương trình rất thú vị với các tiết mục ấn tượng đến từ những nghệ sĩ Việt Nam. Ở Mexico, những dịp như Quốc khánh hay các ngày lễ lớn mới thường có những chương trình đặc biệt như vậy. Vì thế, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi có cơ hội được chiêm ngưỡng các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội trong một chương trình văn hóa lớn như thế này ở Việt Nam”.

Chị Janelly Martínez thích thú khi được hòa mình vào không khí trong đêm bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Những con số ấn tượng về lượng khách và sự tham gia của nghệ sĩ, nghệ nhân cho thấy sức hút của việc đưa di sản đến gần công chúng thông qua sáng tạo và trải nghiệm. Các sự kiện trong Festival cũng tạo không gian để nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo cùng tham gia, mở rộng cách thức khai thác những giá trị văn hóa sẵn có. Những kết quả này cung cấp thêm thực tiễn cho việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật gắn với du lịch, góp phần thực hiện định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Tiết mục "Duyên" của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc mang đến không khí sôi động trong đêm bế mạc.

Ca sĩ Minh Ngọc thể hiện ca khúc "Phận gái kén chồng".

Khán giả hào hứng, nhiệt tình cổ vũ các tiết mục trong đêm bế mạc.

Từ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ kết hợp với cách thể hiện mới của nghệ thuật đương đại, di sản Hà Nội đang được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. Những sự kết nối được hình thành trong Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 cùng các sáng tạo được thử nghiệm có thể tiếp tục trở thành chất liệu để phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch trong thời gian tới.