Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, phát biểu

Với chủ đề “Tôn vinh di sản - Kiến tạo tương lai”, Festival đã tạo nên một không gian giao thoa văn hóa giàu bản sắc, nơi những giá trị truyền thống được giới thiệu, tôn vinh và kết nối với nhịp sống hiện đại. Đây cũng là dịp để An Giang quảng bá hình ảnh một vùng đất hội tụ nhiều sắc thái văn hóa đặc trưng: sông nước, biên giới, núi non và biển đảo; nơi cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa cùng chung sống, tạo nên sự đa dạng và phong phú trong đời sống văn hóa.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, nhấn mạnh, trong không gian phát triển mới, chủ đề “Tôn vinh di sản - Kiến tạo tương lai” không chỉ là thông điệp của Festival mà còn gợi mở hướng đi lâu dài: trân trọng bản sắc, phát huy sức mạnh đoàn kết, gắn bảo tồn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Điểm đáng chú ý là Festival không dừng lại ở việc trình diễn, giới thiệu các giá trị văn hóa, mà từng bước đặt di sản trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội. Khi văn hóa được kết nối với du lịch, thương mại, sản phẩm địa phương và hoạt động đầu tư, những giá trị truyền thống có thêm cơ hội chuyển hóa thành nguồn lực phát triển.

Các hoạt động nghệ thuật, diễu hành trang phục truyền thống, không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và OCOP, thể thao, du lịch, xúc tiến đầu tư cùng hội thảo khoa học về văn hóa, con người An Giang đã góp phần mở rộng cách tiếp cận di sản. Di sản không chỉ hiện diện trong những công trình kiến trúc, lễ hội, phong tục, tập quán mà còn sống động trong sinh hoạt cộng đồng, sản phẩm sáng tạo và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Một trong những ý nghĩa quan trọng của Festival lần thứ I là góp phần định hình tư duy phát triển văn hóa trên quy mô toàn tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Không gian văn hóa An Giang hôm nay không còn được nhìn nhận trong giới hạn từng địa phương riêng lẻ, mà cần được kết nối thành một chỉnh thể đa dạng, có sự bổ trợ giữa các vùng sinh thái, lịch sử và văn hóa.

Từ những dòng sông mang phù sa, vùng núi Thất Sơn, di sản Óc Eo - Ba Thê, không gian văn hóa Khmer, Chăm đến vùng biển đảo Phú Quốc, tất cả tạo nên một hệ sinh thái di sản có giá trị đặc biệt. Mỗi vùng đất mang một câu chuyện, một bản sắc, nhưng cùng hội tụ trong chiều sâu lịch sử, truyền thống đoàn kết và khát vọng phát triển của cộng đồng các dân tộc An Giang.

Vì vậy, định hướng xây dựng Festival thành sự kiện văn hóa thường niên, tổ chức luân phiên tại các đô thị động lực của tỉnh có ý nghĩa vượt ra ngoài việc thay đổi địa điểm tổ chức. Đây là cách mở rộng không gian quảng bá di sản, tạo cơ hội để mỗi địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, bản sắc riêng, đồng thời hình thành mạng lưới liên kết văn hóa, du lịch và thương mại trong toàn tỉnh.

“Dòng xanh An Giang” lần thứ I - Mở rộng không gian di sản

Theo định hướng được công bố tại lễ bế mạc, Festival lần tiếp theo dự kiến tổ chức tại phường Long Xuyên. Nếu Rạch Giá mang đậm dấu ấn đô thị biển, văn hóa sông nước và giao thương ven biển, Long Xuyên có thể giới thiệu những giá trị đặc trưng của không gian văn hóa đô thị bên dòng sông Hậu, gắn với lịch sử khai phá, sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng vùng đầu nguồn. Sự luân phiên này sẽ giúp Festival không bị đóng khung trong một địa điểm, mà trở thành hành trình khám phá liên tục những miền di sản, qua đó tạo dựng thương hiệu văn hóa chung của An Giang.

Đặc biệt, trong bối cảnh An Giang tập trung chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, việc xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, xanh, thân thiện và giàu bản sắc càng có ý nghĩa thiết thực. Văn hóa không chỉ góp phần tạo sức hấp dẫn cho điểm đến mà còn thể hiện chiều sâu bản sắc, năng lực tổ chức và hình ảnh con người An Giang trong tiến trình Hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Festival; tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, nghệ nhân, doanh nghiệp và nhân dân để hoàn thiện nội dung, nâng cao chất lượng những kỳ tiếp theo. Đồng thời, chú trọng phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng nếp sống văn minh và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng. Thông điệp “Dòng xanh” vì thế cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong đời sống: bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan, ứng xử văn minh, phát triển du lịch có trách nhiệm và xây dựng những sản phẩm mang giá trị văn hóa đặc trưng.

Festival khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với những tiết mục ca múa, đại cảnh về quê hương, khát vọng phát triển và hội nhập của An Giang. Màn pháo hoa trên nền nhạc đại cảnh kết “An Giang điểm hẹn” đã tạo nên dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản và khát vọng chung tay xây dựng quê hương.

“Dòng xanh An Giang” lần thứ I đã khép lại, nhưng hành trình mở rộng không gian di sản vẫn đang tiếp tục, biến di sản thành tài sản, bản sắc thành sức mạnh cạnh tranh và văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh cho mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững.