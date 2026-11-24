Đại biểu và người dân tham dự Lễ bế mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Tham dự bế mạc Festival “Dòng xanh An Giang” tối 24/11 tại phường Rạch Giá có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; doanh nghiệp, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo và đông đảo nhân dân.

Cán bộ và người dân dự Lễ bế mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Đại biểu và người dân dự Lễ bế mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Quang cảnh lễ bế mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh, trong không gian phát triển mới, An Giang hội tụ những giá trị đặc sắc của văn hóa sông nước, biên giới, núi non và biển đảo. Chủ đề “Tôn vinh di sản - Kiến tạo tương lai” không chỉ là thông điệp của Festival mà còn gợi mở hướng phát triển: trân trọng bản sắc, phát huy sức mạnh đoàn kết, gắn bảo tồn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh tập trung chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, việc xây dựng hình ảnh An Giang văn minh, xanh, thân thiện và giàu bản sắc càng có ý nghĩa thiết thực.

Phó Chủ tịch UNBD tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu bế mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, Festival đã tạo không gian giao lưu, hội tụ những sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng đất An Giang. Các chương trình nghệ thuật, diễu hành trang phục truyền thống, không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và OCOP, hoạt động thể thao, du lịch, xúc tiến đầu tư cùng hội thảo khoa học về văn hóa, con người An Giang đã kết nối di sản với đời sống, văn hóa với kinh tế, người dân với doanh nghiệp và du khách.

Festival còn lan tỏa niềm tự hào về quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc, sự gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo và khát vọng chung tay xây dựng An Giang ngày càng phát triển.

“Festival ‘Dòng xanh An Giang’ lần thứ I khép lại nhưng dòng chảy văn hóa, tình đoàn kết và khát vọng vươn lên của quê hương sẽ còn tiếp nối. Festival sẽ từng bước trở thành điểm hẹn văn hóa có sức hấp dẫn, góp phần xây dựng một An Giang xanh hơn về môi trường, giàu hơn về bản sắc, năng động trong phát triển và vững vàng trên hành trình hội nhập”, đồng chí Lê Trung Hồ khẳng định.

Tiết mục ca múa trong chương trình nghệ thuật bế mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Festival; tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, nghệ nhân, doanh nghiệp và nhân dân để hoàn thiện nội dung, nâng cao chất lượng các kỳ tiếp theo. Đồng thời, phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng gắn với gìn giữ môi trường sinh thái, xây dựng nếp sống văn minh và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.

Theo đồng chí Lê Trung Hồ, “Dòng xanh” cần tiếp tục được lan tỏa thành ý thức bảo vệ môi trường, những hành động đẹp, sản phẩm có giá trị và cách ứng xử thân thiện trong đời sống hằng ngày.

Tiết mục ca múa trong chương trình nghệ thuật bế mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Tiết mục ca múa trong chương trình nghệ thuật bế mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Màn trình diễn pháo hoa trên nền nhạc đại cảnh kết “An Giang điểm hẹn” để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả.

Khán giả xem chương trình nghệ thuật bế mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Chương trình nghệ thuật bế mạc Festival được dàn dựng với nhiều tiết mục ca múa, đại cảnh mang chủ đề về quê hương, khát vọng phát triển và hội nhập của An Giang. Màn trình diễn pháo hoa trên nền nhạc đại cảnh kết “An Giang điểm hẹn” khép lại chương trình, để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Tỉnh An Giang định hướng xây dựng Festival thành sự kiện thường niên, tổ chức luân phiên tại các đô thị động lực để mỗi vùng đất có cơ hội giới thiệu giá trị văn hóa, thế mạnh riêng, đồng thời mở rộng kết nối du lịch, thương mại và đầu tư. Dự kiến, Festival “Dòng xanh An Giang” lần tiếp theo sẽ được tổ chức tại phường Long Xuyên.