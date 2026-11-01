Bế mạc DIGIFEST Đồng Nai 2026

PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát biểu bế mạc chương trình. Ảnh: Hải Quân

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Theo ban tổ chức chương trình, qua 3 ngày tổ chức, DIGIFEST Đồng Nai 2026 đã ghi nhận những kết quả tích cực. Triển lãm và chuỗi các hoạt động tại chương trình đã thu hút khách tham quan với 200 gian hàng của khoảng 100 doanh nghiệp trong và ngoài thành phố tham gia. Nhiều sản phẩm, công nghệ và giải pháp trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, tự động hóa, công nghệ số và đổi mới sáng tạo đã được giới thiệu, trình diễn và trải nghiệm.

Người dân, doanh nghiệp tham quan triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Diễn đàn cấp cao cùng các hội thảo chuyên đề tại DIGIFEST Đồng Nai 2026 đã tập trung trao đổi những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố như: kiến trúc số, quản trị hiện đại, kinh tế số, đô thị thông minh, logistics, cảng hàng không, cảng biển, khu công nghiệp, văn hóa và du lịch. Qua đó, mở ra nhiều góc nhìn, ý tưởng và cơ hội hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và các chuyên gia.

Thừa ủy quyền của UBND thành phố Đồng Nai, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao thư cảm ơn của UBND thành phố cho các đơn vị đồng hành, có nhiều đóng góp trong việc tổ chức DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Ban tổ chức trao thư cảm ơn cho các doanh nghiệp địa phương có nhiều đóng góp, tích cực tham gia chương trình. Ảnh: Hải Quân

Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 được Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Đồng Nai, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì và bảo trợ. Chương trình do Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, Thành đoàn Đồng Nai phối hợp tổ chức.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) ký cam kết về xây dựng bộ học liệu đào tạo trung - cao cấp về chiến lược quản trị số tại lễ bế mạc DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu bế mạc chương trình, PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) chia sẻ: Những kết quả tại DIGIFEST Đồng Nai 2026 cho thấy đây không chỉ là không gian giới thiệu công nghệ, mà còn là diễn đàn kết nối nhu cầu thực tiễn với giải pháp, kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian tới, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan sẽ tập trung kết nối hợp tác; xây dựng, triển khai các bài toán đặt hàng và nội dung hợp tác được ghi nhận tại DIGIFEST Đồng Nai 2026. Giá trị của chương trình phải tiếp tục được thể hiện qua những dự án được triển khai, những bài toán được giải quyết, những doanh nghiệp được hỗ trợ đổi mới công nghệ và những lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp…

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng với các đơn vị, doanh nghiệp liên quan đã trao giấy cam kết đồng hành trong chuyển đổi số cấp xã, phường đối với các địa phương thí điểm gồm: phường Bình Phước và xã Đại Phước. Ảnh: Hải Quân

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, Cục Chuyển đổi số quốc gia và Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số đã ký kết văn bản cam kết về xây dựng bộ học liệu đào tạo trung - cao cấp về chiến lược quản trị số. Sở Khoa học và Công nghệ cùng với các đơn vị, doanh nghiệp liên quan đã trao giấy cam kết đồng hành trong chuyển đổi số cấp xã, phường đối với các địa phương thí điểm gồm: phường Bình Phước và xã Đại Phước…