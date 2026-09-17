Bế mạc diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tại Văn phòng Quốc hội

Toàn cảnh Lễ bế mạc diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng. Ảnh: Đắc Trường

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ bế mạc diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng. Ảnh: Đắc Trường

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các vụ, cục và đơn vị của Văn phòng Quốc hội; cùng các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các Đội diễn tập.

Báo cáo tổng kết, đánh giá Diễn tập thực chiến, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Lã Hoàng Trung cho biết, chương trình được tổ chức nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng, qua đó tăng cường năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước.

Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Lã Hoàng Trung phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Trong đợt diễn tập này, App Quốc hội được lựa chọn làm mục tiêu. Đây là hệ thống đã được đưa vào sử dụng chính thức, phục vụ trực tiếp việc cung cấp, trao đổi thông tin và hỗ trợ xử lý công việc của lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Do đó, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hệ thống đặc biệt quan trọng.

Để triển khai diễn tập, Ban Tổ chức thành lập 3 đội, gồm 2 đội tấn công với cán bộ kỹ thuật của Bộ Tư lệnh 86 và Ban Cơ yếu Chính phủ; 1 đội phòng thủ gồm cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn Viettel và Cục Chuyển đổi số.

Đại diện các đơn vị tham gia diễn tập phát biểu ý kiến. Ảnh: Đắc Trường

Đại diện các đơn vị tham gia diễn tập phát biểu ý kiến. Ảnh: Đắc Trường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức diễn tập thực chiến an toàn, an ninh mạng. Qua diễn tập, các đơn vị có điều kiện đánh giá thực chất năng lực bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, nhận diện những hạn chế cần tiếp tục khắc phục.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt quá trình xây dựng, vận hành và khai thác các hệ thống thông tin.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng các đơn vị tham gia diễn tập đã hoàn thành các nội dung, mục tiêu đề ra. Ảnh: Đắc Trường

Cùng với hoàn thiện quy chế, quy định, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nguy cơ, sự cố; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; chú trọng đồng bộ các yếu tố công nghệ, quy trình và nhân lực.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị tiếp tục duy trì diễn tập phù hợp, thường xuyên rà soát, khắc phục những điểm còn hạn chế, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống tấn công mạng, bảo đảm hệ thống thông tin của Quốc hội hoạt động an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đắc Trường

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), Cục A05 (Bộ Công an), Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng (Ban Cơ yếu Chính phủ) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đã phối hợp, hỗ trợ Văn phòng Quốc hội tổ chức thành công chương trình diễn tập.