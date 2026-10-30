Bế mạc Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng

Các đại biểu dự bế mạc Diễn tập.

Cùng dự có đại diện Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và 170 thành viên Đội ứng cứu sự cố an ninh mạng tỉnh; cán bộ phụ trách an ninh mạng, công nghệ thông tin, chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tổng kết, đánh giá Diễn tập, đại diện Ban Tổ chức diễn tập chúc mừng các lực lượng tham gia diễn tập đã hoàn thành các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, đối với kết quả phát hiện, phân tích và xử lý tình huống, các đội đã triển khai các hoạt động phát hiện đấu tranh tấn công, thu thập và phân tích thông tin, xác định nguy cơ, đánh giá mức độ bị ảnh hưởng và lựa chọn phương án xử lý tình huống theo yêu cầu của Ban Tổ chức. Kết quả cho thấy khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn và sử dụng công cụ kỹ thuật của các đội có sự khác biệt, một số đội thể hiện sự chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong quá trình thực chiến.

Đối với kết quả phối hợp, tuân thủ quy trình và khắc phục sự cố an ninh mạng, các đội được đánh giá theo thang điểm 200, tập trung vào 4 nhóm tiêu chí, đó là: Năng lực phát hiện, phân tích và xử lý sự cố; Tuân thủ quy trình, phương án và an toàn diễn tập; Báo cáo phối hợp và khắc phục sau sự cố; Thời gian và hiệu quả ứng phó. Qua đó, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu và xử lý sự cố an ninh mạng và khả năng tổ chức ứng phó theo quy trình. Kết quả có 13/17 đội được đánh giá đạt thang điểm tuyệt đối (200 điểm).

Đại tá Mai Đại Trưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập Công an tỉnh phát biểu bế mạc diễn tập.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Mai Đại Trưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập Công an tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức diễn tập. Qua diễn tập, các đơn vị có điều kiện đánh giá thực chất năng lực bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, nhận diện những hạn chế cần tiếp tục khắc phục.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh, Đại tá Mai Đại Trưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh mạng; xác định đây là một trong những nội dung quan trọng, then chốt phục vụ quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Tăng cường đầu tư, củng cố hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực bảo vệ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên rà soát, đánh giá nguy cơ, rủi ro về an ninh mạng để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh mạng; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, diễn tập thực chiến nhằm nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống tấn công mạng và sự cố an ninh mạng. Phát huy hiệu quả hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh; tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị để bảo đảm khả năng ứng cứu nhanh chóng, kịp thời khi xảy ra sự cố.

Đồng chí giao Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Giám đốc Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng Trung tâm An ninh mạng tỉnh Ninh Bình theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu giám sát, cảnh báo sớm, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ, sự cố về an ninh mạng; bảo vệ hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng của tỉnh, phục vụ công tác chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập sau khi trở về cơ quan, đơn vị cần báo cáo kết quả; tham mưu rà soát phương án ứng cứu; khẩn trương rà soát, khắc phục các điểm yếu, những hạn chế, lỗ hổng bảo mật đối với hệ thống thông tin; tổ chức diễn tập nội bộ và coi an ninh mạng là yêu cầu bắt buộc trong mọi nhiệm vụ chuyển đổi số.

Đại tá Mai Đại Trưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập Công an tỉnh trao giải Nhất cho đội có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia diễn tập.

Kết thúc đợt diễn tập, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cho các đội có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia diễn tập.