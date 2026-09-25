Bế mạc diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ Sở Công Thương, Sở Du lịch năm 2026

Các đại biểu dự bế mạc.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc diễn tập được triển khai với tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị. Công tác chuẩn bị được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, từ xây dựng văn kiện, kế hoạch, tổ chức lực lượng, chuẩn bị cơ sở vật chất đến luyện tập và thực hành diễn tập. Ban Tổ chức đã thành lập 5 Tiểu ban giúp việc, xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các nội dung diễn tập được triển khai theo 3 giai đoạn, gồm: chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong quá trình diễn tập, các hội nghị được tổ chức đúng thời gian, chương trình, nội dung theo quy định. Nội dung điều hành bám sát yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chức năng của từng cơ quan. Các lực lượng tham gia đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nắm chắc nhiệm vụ, tổ chức luyện tập nghiêm túc, từng bước nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua diễn tập, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có thêm điều kiện rà soát, bổ sung cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đồng thời, cuộc diễn tập góp phần kiểm nghiệm khả năng huy động, phối hợp các nguồn lực, bảo đảm hoạt động của ngành trong tình huống chuyển địa phương sang các trạng thái quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Đồng chí Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Bam Tổ chức diễn tập tỉnh phát biểu tại bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc, Sở Công Thương, Sở Du lịch và các lực lượng tham gia diễn tập. Đồng thời, yêu cầu sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, đồng thời duy trì tốt cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở.

Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập bảo đảm tác chiến Sở Công Thương, Sở Du lịch trong khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm 2026.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập bảo đảm tác chiến Sở Công Thương, Sở Du lịch trong khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm 2026.