Bế mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng dự lễ bế mạc.

Quang cảnh buổi thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: T.CÔNG

Với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”, diễn đàn tập trung trao đổi về hợp tác giải quyết vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xét xử và triển vọng tương lai.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân đánh giá việc thông qua Thông cáo chung xác định rõ phương hướng thúc đẩy hợp tác tư pháp song phương, đa phương trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng đến các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: T.CÔNG

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân đề nghị các bên cụ thể hóa những nhận thức chung thành hoạt động hợp tác thiết thực, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp xuyên biên giới; tháo gỡ vướng mắc trong thu thập chứng cứ, phối hợp điều tra, thi hành bản án, quyết định; hoàn thiện cơ chế phối hợp xử lý tội phạm xuyên biên giới.

Đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng tòa án số, hợp tác nghiên cứu về bảo đảm quyền lợi và phòng ngừa rủi ro khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tư pháp; tôn trọng thực tiễn phát triển pháp quyền của mỗi nước, đẩy mạnh chia sẻ án lệ, kinh nghiệm xét xử.

Các nội dung thống nhất cần được chuyển thành dự án hợp tác cụ thể, gắn với theo dõi thực hiện, giao lưu thẩm phán và đào tạo nghiệp vụ thường xuyên.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu bế mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng khẳng định, diễn đàn đã thành công tốt đẹp với tinh thần đoàn kết, cởi mở, trách nhiệm, thực chất và hiệu quả.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng chúc mừng Tòa án nhân dân tối cao Lào được lựa chọn đăng cai Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc năm 2027.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng Tòa án nhân dân tối cao Lào sẽ tổ chức thành công diễn đàn, tiếp nối và phát huy những kết quả đạt được, góp phần tăng cường hợp tác tư pháp giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (đứng thứ sáu từ trái sang) tặng quà cho các đại biểu cấp cao tham dự diễn đàn. Ảnh: T.CÔNG

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Thông cáo chung thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm và trách nhiệm của tòa án các nước, là cơ sở cụ thể hóa những định hướng đã thống nhất thành chương trình hợp tác thiết thực. Nội dung Thông cáo chung chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng các hoạt động hợp tác cụ thể, thường xuyên và hiệu quả.

Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với Tòa án tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung trong Thông cáo chung; tiếp tục làm sâu sắc quan hệ giao lưu, hợp tác, góp phần xây dựng hệ thống tòa án minh bạch, hiệu quả, tăng cường khả năng tiếp cận công lý cho người dân.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc. Ảnh: T.CÔNG

Thông cáo chung được thông qua tại diễn đàn gồm 5 nội dung. Các bên đánh giá cao ý nghĩa của diễn đàn trong tăng cường hợp tác giữa tòa án tối cao các nước tham gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc.

Thông cáo chung khẳng định, trong bối cảnh giao lưu kinh tế, thương mại khu vực ngày càng sâu rộng, hợp tác tư pháp có vai trò quan trọng trong xây dựng nền tảng pháp lý thuận lợi, thực thi công lý, bảo đảm môi trường hợp tác ổn định, minh bạch.

Diễn đàn là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Diễn đàn góp phần tăng cường hợp tác giữa tòa án tối cao các nước tham gia. Ảnh: T.CÔNG

Các bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ án, vụ việc hình sự, dân sự và thương mại; đề xuất các phương thức mới để hợp tác ngày càng hiệu quả, phù hợp với luật pháp và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.

Về chuyển đổi số, diễn đàn đánh giá cao kết quả, những cách làm hay trong xây dựng tòa án điện tử, tòa án thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận công lý.

Các bên nhất trí tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chủ động nhận diện cơ hội, thách thức cho tương lai; đồng thời đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn, góp phần tiếp tục hoàn thiện chủ đề và nội dung hợp tác tư pháp.