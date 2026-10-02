Bế mạc Diễn đàn Biển Việt Nam 2026: Thước đo hợp tác là năng lực mới cho Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu bế mạc Diễn đàn Biển Việt Nam 2026. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết Diễn đàn đã hoàn thành chương trình đề ra, với 20 bài tham luận, tập trung vào hai câu hỏi được nêu tại Phiên khai mạc: hợp tác và hội nhập quốc tế có thể đóng góp như thế nào vào việc triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, và Việt Nam có thể phát huy vai trò, đóng góp ra sao vào việc định hình không gian biển của khu vực và thế giới.

Trước đó, Diễn đàn đã tiến hành Phiên định hướng cấp cao và ba phiên chuyên đề song song, tập trung vào huy động nguồn lực và tăng cường kết nối quốc tế; khoa học, công nghệ và quản trị biển; hợp tác quốc tế của địa phương gắn với bảo vệ môi trường và phát huy giá trị cộng đồng ven biển. Ba phiên chuyên đề lần lượt do TS. Cấn Văn Lực, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi và GS.TS. Từ Thị Loan chủ trì.

Hợp tác phải để lại năng lực

“Qua các thảo luận hôm nay, có một yêu cầu nổi lên khá rõ: hợp tác quốc tế phải được chuyển hóa thành năng lực của chính chúng ta”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nói. Vốn, công nghệ và tri thức từ bên ngoài chỉ trở thành sức mạnh biển khi giúp hình thành đội ngũ, dữ liệu, quy trình và khả năng tự vận hành ở trong nước.

“Thước đo của hợp tác không nằm ở số thỏa thuận đã ký, mà ở chỗ sau khi mỗi chương trình kết thúc, Việt Nam có thêm năng lực gì”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường mong những trao đổi tại Diễn đàn sẽ giúp hình thành thêm các chương trình nghiên cứu, đề án chính sách và dự án hợp tác với các đối tác. (Ảnh: Thành Long)

Từ lợi thế vị trí đến những đóng góp cụ thể

“Lợi thế về vị trí trên bản đồ hàng hải khu vực là điều kiện, chưa phải là kết quả. Vị trí chỉ thực sự trở thành vị thế khi được chuyển hóa thành những đóng góp và chức năng cụ thể mà Việt Nam có thể đảm nhận tốt”, Thứ trưởng nói.

Đó có thể là một nguồn dữ liệu biển đáng tin cậy, một mắt xích kết nối vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện bất định, hay một tiếng nói có cơ sở khoa học trong các tiến trình quản trị đại dương. “Những đóng góp như vậy trước hết có giá trị đối với khu vực. Chính vì có giá trị, chúng cũng góp phần mở rộng dư địa hợp tác và lựa chọn của Việt Nam khi môi trường bên ngoài thay đổi”.

Chuyển hóa hợp tác thành sức mạnh, vị thế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

“Dù tiếp cận từ những góc độ khác nhau, qua các thảo luận hôm nay, có thể thấy hợp tác quốc tế cần góp phần nâng cao năng lực trong nước; và từ năng lực đó, Việt Nam có thể đóng góp thiết thực hơn cho khu vực và cộng đồng quốc tế”, Thứ trưởng nói, đồng thời dẫn lại định hướng nêu tại Phiên khai mạc: một Việt Nam mạnh hơn về biển cũng phải là một Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Thứ trưởng mong những trao đổi tại Diễn đàn sẽ giúp hình thành thêm các chương trình nghiên cứu, đề án chính sách và dự án hợp tác với các đối tác. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp thu các ý kiến tại Diễn đàn, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổng hợp khuyến nghị trình cấp có thẩm quyền, phục vụ triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW. Bộ Ngoại giao cũng sẽ kết nối các đề xuất cụ thể với các đối tác quan tâm và phối hợp nghiên cứu để đưa Diễn đàn Biển Việt Nam thành hoạt động thường niên.

“Một quốc gia biển mạnh không được xây dựng bằng riêng nguồn lực của mình, cũng không được xây dựng bằng riêng nguồn lực bên ngoài. Nó được xây dựng bằng khả năng chuyển hóa”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh. Hợp tác mở thêm nguồn lực và cơ hội, còn năng lực quyết định Việt Nam chuyển hóa được bao nhiêu trong số đó thành sức mạnh của chính mình. Sức mạnh ấy chỉ thực sự tạo nên vị thế khi Việt Nam đóng góp được những giá trị thiết thực, bền vững cho khu vực và cộng đồng quốc tế.

Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 do Học viện Ngoại giao chủ trì tổ chức.