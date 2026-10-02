Bế mạc Diễn đàn Biển Việt Nam 2026: Hợp tác và hội nhập quốc tế để phát huy sức mạnh biển

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Diễn đàn biển Việt Nam 2026. Ảnh: TTXVN phát

Diễn đàn có hơn 20 tham luận, hàng chục lượt trao đổi ý kiến và gợi mở chính sách, trong đó có 3 phiên chuyên đề về các nội dung: huy động nguồn lực và tăng cường kết nối quốc tế vì phát triển biển bền vững; khoa học, công nghệ và quản trị biển trong kỷ nguyên mới; tăng cường hợp tác quốc tế của địa phương, góp phần bảo vệ môi trường và phát huy các giá trị cộng đồng ven biển.

Các phiên lần lượt do Tiến sĩ Cấn Văn Lực (Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính – Tiền tệ quốc gia), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi (đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) và Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan (Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam) chủ trì.

Phát biểu tổng kết tại Diễn đàn Biển Việt Nam 2026, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao đánh giá cao các thảo luận sâu sắc, thực chất.

Các ý kiến tại Diễn đàn cho thấy một yêu cầu nổi lên khá rõ là hợp tác quốc tế phải được chuyển hóa thành năng lực của chính Việt Nam. Vốn, công nghệ và tri thức từ bên ngoài chỉ trở thành sức mạnh biển khi giúp hình thành đội ngũ, dữ liệu, quy trình và khả năng tự vận hành ở trong nước.

Qua các phát biểu định hướng và thảo luận chuyên đề, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khái quát 4 điểm nhấn quan trọng. Thứ nhất, hợp tác và hội nhập quốc tế là một trụ cột của việc phát huy sức mạnh biển.Trong bối cảnh các thách thức trên biển ngày càng phức tạp và xuyên biên giới, không có quốc gia nào có thể giải quyết các vấn đề bằng hành động đơn phương.

Thứ trưởng chỉ ra một điểm đáng lưu ý: Lợi thế về các vị trí trên bản đồ hàng hải khu vực là điều kiện, chưa phải là kết quả. Vị trí chỉ thực sự trở thành vị thế khi được chuyển hóa thành những đóng góp và chức năng cụ thể mà Việt Nam có thể đảm nhận tốt.

Thứ hai, chuyển hóa hợp tác và hội nhập quốc tế thành nguồn lực cho phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại, có sức cạnh tranh toàn cầu. Việt Nam cần chủ động hơn trong kiến tạo hợp tác và lựa chọn những dự án đem lại nguồn đầu tư, góp phần chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Thứ ba, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu biển làm nền tảng cho quản trị biển hiện đại. Dữ liệu và tri thức biển đang trở thành nguồn lực chiến lược đối với quản trị, dự báo và hoạch định chính sách. Hợp tác khoa học, công nghệ không nên dừng ở trao đổi học thuật, mà phải tạo ra công nghệ, sản phẩm, mô hình quản trị và năng lực mới cho Việt Nam.

Thứ tư, đặt con người, cộng đồng, doanh nghiệp và hệ sinh thái vào trung tâm của hợp tác và hội nhập quốc tế vì một không gian biển bền vững. Hợp tác quốc tế cần giúp người dân tiếp cận công nghệ xanh, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tạo sinh kế bền vững; đồng thời phát huy văn hóa biển như một nguồn lực mềm kết nối Việt Nam với thế giới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, hợp tác quốc tế cần góp phần nâng cao năng lực trong nước và từ năng lực đó, Việt Nam có thể đóng góp thiết thực hơn cho khu vực và cộng đồng quốc tế. Thứ trưởng nhắc lại định hướng thảo luận tại Diễn đàn Biển Việt Nam 2026: Một Việt Nam mạnh hơn về biển cũng phải là một Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn từ trao đổi hôm nay, sẽ hình thành thêm các chương trình nghiên cứu, đề án chính sách và dự án hợp tác với các đối tác. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp khuyến nghị trình lên cấp có thẩm quyền, phục vụ triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW; đồng thời kết nối các đề xuất cụ thể đối với các đối tác quan tâm.

Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp nghiên cứu đưa Diễn đàn Biển Việt Nam thành hoạt động thường niên, một kênh tham vấn chính sách và kết nối hợp tác, đồng hành với quá trình triển khai Nghị quyết.

Tuyên bố bế mạc Diễn đàn Biển Việt Nam 2026, Thứ trưởng khẳng định: Một quốc gia biển mạnh không được xây dựng bằng riêng nguồn lực của mình, cũng không được xây dựng bằng riêng nguồn lực bên ngoài. Nó được xây dựng bằng khả năng chuyển hóa. Hợp tác mở thêm nguồn lực và cơ hội. Năng lực quyết định khả năng chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình; từ đó tạo nên vị thế khi Việt Nam có thể đóng góp những giá trị thiết thực, bền vững cho khu vực và cộng đồng quốc tế.

Với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh”, Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 diễn ra trong không khí thảo luận sôi nổi, thực chất, đưa ra các khuyến nghị, đề xuất ưu tiên và giải pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh.

Qua đó, Diễn đàn góp phần thể hiện quyết tâm của Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực, trách nhiệm trong quản trị biển và đại dương bền vững.