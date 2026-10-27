Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026
Chiều 27/10, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026 tổ chức bế mạc đại hội. Dự buổi lễ có đồng chí Tống Thanh Hải – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức đại hội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường cùng các đoàn vận động viên tham gia đại hội.
Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội thu hút 44 đoàn với trên 1.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 17 môn thể thao. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thể hiện ý chí quyết tâm, sự nỗ lực trong tập luyện và khát vọng chinh phục thành tích. Ban Tổ chức đã trao 98 bộ huy chương ở các nội dung thi đấu.
Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đoàn vận động viên; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự công tâm, khách quan của đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và các lực lượng phục vụ. Đồng chí nhấn mạnh, thành công của Đại hội thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với phong trào TDTT.
Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm phát triển TDTT quần chúng, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo điều kiện để người dân duy trì thói quen tập luyện, nâng cao sức khỏe. Cùng với đó, chú trọng phát triển thể thao trường học, bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh; nâng cao chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, tập trung vào những môn thể thao có thế mạnh, từng bước nâng cao thành tích tại các giải đấu khu vực và toàn quốc.
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc. Ở khối xã, phường, giải nhất toàn đoàn thuộc về phường Đoàn Kết, giải nhì thuộc về phường Tân Phong và giải ba thuộc về xã Than Uyên. Ở khối sở, ngành, Trường Cao đẳng Lai Châu giành giải nhất toàn đoàn; Công an tỉnh đạt giải nhì và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt giải ba; đồng thời trao cờ thi đua cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026.
Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026 là dịp đánh giá kết quả phong trào TDTT, đồng thời tạo cơ hội để các địa phương, cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động thể thao. Qua Đại hội, phong trào rèn luyện thể chất tiếp tục được khuyến khích, lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao sức khỏe nhân dân và thúc đẩy Phong trào TDTT tỉnh Lai Châu phát triển sâu rộng, bền vững.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/be-mac-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lai-chau-lan-thu-vi-nam-2026-667082