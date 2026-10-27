Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026

Văn nghệ chào mừng.

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội thu hút 44 đoàn với trên 1.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 17 môn thể thao. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thể hiện ý chí quyết tâm, sự nỗ lực trong tập luyện và khát vọng chinh phục thành tích. Ban Tổ chức đã trao 98 bộ huy chương ở các nội dung thi đấu.

Quang cảnh lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đoàn vận động viên; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự công tâm, khách quan của đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và các lực lượng phục vụ. Đồng chí nhấn mạnh, thành công của Đại hội thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với phong trào TDTT.

Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm phát triển TDTT quần chúng, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo điều kiện để người dân duy trì thói quen tập luyện, nâng cao sức khỏe. Cùng với đó, chú trọng phát triển thể thao trường học, bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh; nâng cao chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, tập trung vào những môn thể thao có thế mạnh, từng bước nâng cao thành tích tại các giải đấu khu vực và toàn quốc.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc. Ở khối xã, phường, giải nhất toàn đoàn thuộc về phường Đoàn Kết, giải nhì thuộc về phường Tân Phong và giải ba thuộc về xã Than Uyên. Ở khối sở, ngành, Trường Cao đẳng Lai Châu giành giải nhất toàn đoàn; Công an tỉnh đạt giải nhì và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt giải ba; đồng thời trao cờ thi đua cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trao giải toàn đoàn cho các đoàn khối xã, phường.

Đồng chí Trần Văn Công – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải toàn đoàn cho các đoàn khối sở, ngành.

Ban Tổ chức trao cờ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026 là dịp đánh giá kết quả phong trào TDTT, đồng thời tạo cơ hội để các địa phương, cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động thể thao. Qua Đại hội, phong trào rèn luyện thể chất tiếp tục được khuyến khích, lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao sức khỏe nhân dân và thúc đẩy Phong trào TDTT tỉnh Lai Châu phát triển sâu rộng, bền vững.