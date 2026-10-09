Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026, phát biểu tổng kết, đánh giá kết quả đại hội.

Qua 17 ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính ở 19 môn thi đấu (với 129 nội dung), gần 1.600 vận động viên (VĐV) đến từ 27 đoàn thể thao trong toàn tỉnh đã cống hiến cho khán giả những trận tranh tài hấp dẫn.

Các VĐV điền kinh bứt phá quyết liệt trên đường chạy

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Pha tranh chấp bóng kịch tính, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng chuyên môn tại kỳ đại hội lần này được nâng lên rõ rệt, đặc biệt ở các môn thế mạnh của thể thao thành tích cao Cà Mau như: điền kinh, bi sắt, Taekwondo, Vovinam...

Bên cạnh đó, công tác an ninh, y tế, tuyên truyền và đảm bảo an toàn được phối hợp chặt chẽ, góp phần vào thành công chung cho sự kiện thể thao quy mô của tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Quốc Thanh trao cờ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc toàn đoàn.

Khép lại đại hội, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 494 huy chương các loại.

Về thành tích toàn đoàn, Cụm số 1 (các phường: Tân Thành, Hoà Thành, An Xuyên, Lý Văn Lâm) đã xuất sắc giành hạng Nhất; xếp thứ hai và ba lần lượt là Cụm số 13 (các xã: Hoà Bình, Vĩnh Hậu, Vĩnh Mỹ) và Cụm số 16 (các xã: Vĩnh Lợi, Châu Thới, Hưng Hội).

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Quốc Thanh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp tỉnh năm 2026.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, nhấn mạnh: "Đại hội là cơ hội quan trọng để phát hiện, tuyển chọn những VĐV có năng khiếu, triển vọng nhằm tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao vị thế thể thao thành tích cao của tỉnh nhà".

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Yến Hoà (ảnh trên) và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nguyễn Chí Công và Từ Hoàng Ân

trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp tỉnh năm 2026.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp tỉnh năm 2026./.