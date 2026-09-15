Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đồng Nai lần thứ I năm 2026

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đồng Nai lần I. Ảnh: Huy Anh

Dự lễ có các đồng chí: Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai; Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT thành phố Đồng Nai.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; lãnh đạo 95 xã, phường, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, cùng đông đảo vận động viên (VĐV), huấn luyện viên, trọng tài.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đồng Nai lần thứ I năm 2026 phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Huy Anh

Theo Ban tổ chức, Đại hội TDTT thành phố Đồng Nai lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 1-1 đến 15-9, đã hoàn thành 25 giải thuộc 24 môn thi đấu, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đại hội có 373 nội dung thi đấu, thu hút 6.080 VĐV đến từ 86/95 xã, phường và 2 đơn vị lực lượng vũ trang tham gia tranh tài. Kết thúc các giải đấu, Ban tổ chức đã trao 373 bộ huy chương và giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT, phát hiện, tuyển chọn những VĐV có năng khiếu, thành tích nổi bật để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị tham gia các giải đấu cấp cao hơn.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo tặng cờ xếp hạng toàn đoàn cho 5 đơn vị có thứ hạng cao nhất. Ảnh: Huy Anh

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao cờ xếp hạng toàn đoàn cho 5 đơn vị có thành tích cao nhất. Trong đó, phường Tam Hiệp xếp hạng nhất toàn đoàn với 58 huy chương vàng (HCV), 20 huy chương bạc (HCB), 31 huy chương đồng (HCĐ); phường Phước Bình xếp hạng nhì với 40 HCV, 41 HCB, 37 HCĐ; phường Trấn Biên ở vị trí hạng ba với 32 HCV, 36 HCB, 43 HCĐ; phường Trảng Bom đạt hạng tư với 27 HCV, 20 HCB, 30 HCĐ và xã Thống Nhất ở vị trí thứ năm với 19 HCV, 15 HCB, 10 HCĐ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đồng Nai lần thứ I năm 2026 tặng cờ cho các xã, phường miền núi có nhiều cố gắng trong việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở. Ảnh: Huy Anh

Đồng thời, Ban tổ chức đã trao cờ cho các xã, phường miền núi có nhiều cố gắng trong tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở và đạt thứ hạng cao. Trong đó, xã Nghĩa Trung đạt giải nhất với 11 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ; xã Phú Nghĩa đạt giải nhì với 7 HCV, 8 HCB, 14 HCĐ; phường Phước Long đạt giải ba với 4 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn trao tặng bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ I. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT thành phố Đồng Nai lần thứ I năm 2026 biểu dương tinh thần thi đấu quyết tâm, trung thực, cao thượng của các VĐV; sự nỗ lực của các huấn luyện viên, trọng tài, các đoàn thể thao và lực lượng phục vụ đại hội. Mỗi trận đấu, mỗi thành tích đạt được đều thể hiện sự nỗ lực, bền bỉ trong tập luyện và ý chí vượt qua chính mình. Đại hội đã trở thành ngày hội của tinh thần đoàn kết, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của thành phố Đồng Nai.

Đồng chí Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Mỗi người dân khỏe mạnh là một nguồn lực quan trọng để xây dựng thành phố Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững và văn minh. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đưa TDTT trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống nhân dân; mỗi người dân lựa chọn ít nhất 1 môn thể thao để rèn luyện; mỗi cơ quan, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư xây dựng môi trường thể thao lành mạnh.

Đại diện Ban tổ chức trao thư cảm ơn và tặng hoa cho các nhà tài trợ. Ảnh: Huy Anh

Đối với các VĐV có thành tích cao, đồng chí Lê Trường Sơn đề nghị tiếp tục luyện tập, phát huy tài năng, chinh phục những đỉnh cao mới; trước mắt tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Đồng Nai trên đấu trường thể thao trong nước.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đồng Nai lần thứ I năm 2026 phát động phong trào thi đua tập luyện lập thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Huy Anh

Cũng tại buổi lễ, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT thành phố Đồng Nai lần thứ I năm 2026 đã phát động phong trào thi đua tập luyện, lập thành tích tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với mục tiêu: “Thể thao Đồng Nai khẳng định vị thế - Vươn mình cùng Đất nước”.

Huấn luyện viên Vũ Đình Tiến, đại diện lực lượng huấn luyện viên hứa quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Huy Anh

Theo đó, tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Đoàn thể thao Đồng Nai có 824 thành viên, gồm 15 trưởng đoàn, 144 huấn luyện viên và 665 VĐV; thi đấu 44/48 môn, tranh tài 751/973 nội dung thi đấu của đại hội. Trên cơ sở lực lượng hiện có, kết quả huấn luyện, thi đấu và khả năng cạnh tranh của từng đội tuyển, Đồng Nai đặt mục tiêu giành khoảng từ 100-112 huy chương và phấn đấu xếp Top 10 trên tổng số 36 tỉnh, thành, ngành tham dự.

Vận động viên Thị Lài, đại diện lực lượng vận động viên hứa quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Huy Anh

Bà Lê Thị Ngọc Loan nhấn mạnh: Mỗi buổi tập hôm nay là một bước chuẩn bị cho thành tích ngày mai; mỗi nỗ lực hôm nay sẽ góp phần tạo nên thành công của thể thao Đồng Nai tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Do đó, nhiệm vụ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao, Trường Phổ thông năng khiếu thể thao là tiếp tục rà soát, đánh giá lực lượng; xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đối với từng môn, từng nội dung và từng VĐV; tập trung nguồn lực, đầu tư có trọng điểm vào những môn, nội dung có khả năng tranh chấp huy chương cao.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa động viên cho đại diện các đội tuyển tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Huy Anh

Đối với đội ngũ huấn luyện viên, cần phát huy vai trò truyền đạt kiến thức chuyên môn, truyền cảm hứng, là chỗ dựa tinh thần và đồng hành cùng VĐV trên hành trình chinh phục đỉnh cao thể thao. Các VĐV cần nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, giữ vững tinh thần, thi đấu trung thực, cao thượng và quyết tâm hết mình vì màu cờ, sắc áo, vì niềm tự hào của thể thao Đồng Nai.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ bế mạc. Ảnh: Huy Anh - Thành Nhân

Với tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, nhân dân, ngành thể thao Đồng Nai phấn đấu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế, đóng góp vào sự phát triển của thành phố Đồng Nai trong giai đoạn mới.