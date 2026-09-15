Lễ bế mạc Đại hội TDTT thành phố Đồng Nai lần thứ I năm 2026

Lễ bế mạc được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả Đại hội, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, lực lượng trọng tài, HLV, VĐV và các lực lượng phục vụ Đại hội.

Ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội, đánh giá cao vai trò của Đại hội trong việc phát triển phong trào TDTT của thành phố

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội, nhấn mạnh sự kiện không chỉ tạo sân chơi thể thao rộng khắp mà còn góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua đó, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng.

Diễn ra từ ngày 1.1 đến 15.9, Đại hội đã hoàn thành 25 giải thuộc 24 môn thi đấu, đạt 100% kế hoạch đề ra. Tổng cộng 373 nội dung được tổ chức, thu hút 6.080 VĐV đến từ 86/95 xã, phường tham gia tranh tài.

Ban tổ chức trao cờ thi đua cho 5 đoàn có thành tích tốt nhất Đại hội

Kết thúc các môn thi đấu, Ban tổ chức đã trao 373 bộ huy chương và giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Đồng thời, giải thưởng toàn đoàn được trao cho 5 đơn vị có thành tích cao nhất cùng 3 đơn vị thuộc 11 xã, phường miền núi có thành tích toàn đoàn tốt nhất.

Dẫn đầu bảng tổng sắp là phường Tam Hiệp với 58 HCV, 20 HCB và 31 HCĐ. Phường Phước Bình đứng thứ hai với 40 HCV, 41 HCB và 37 HCĐ. Phường Trấn Biên xếp thứ ba với 32 HCV, 36 HCB và 43 HCĐ. Hai vị trí tiếp theo thuộc về phường Trảng Bom (27 HCV, 20 HCB, 30 HCĐ) và xã Thống Nhất (19 HCV, 15 HCB, 10 HCĐ).

Ban tổ chức khen thưởng cho 3 xã miền núi của thành phố đạt thành tích cao tại Đại hội

Theo Ban tổ chức, Đại hội nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND thành phố, sự chỉ đạo của Sở VHTTDL thành phố Đồng Nai cùng sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, đoàn thể và địa phương.

Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, bảo đảm các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, hậu cần, địa điểm và thời gian thi đấu.

Ban tổ chức vinh danh các tập thể đã có những đóng góp nổi bật cho Đại hội

Quan trọng hơn, thông qua Đại hội, các địa phương và đơn vị có thêm cơ sở đánh giá thực chất tiềm năng TDTT. Những kết quả đạt được sẽ là dữ liệu để xây dựng kế hoạch phát triển phong trào TDTT quần chúng theo hướng thiết thực, bền vững, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người dân.

Không chỉ hướng đến việc thúc đẩy TDTT quần chúng, Đại hội còn đóng vai trò như một đợt tuyển chọn lực lượng cho các giải đấu cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế.

Ban tổ chức vinh danh các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Đại hội

Việc thi đấu trên quy mô lớn giúp ban chuyên môn có điều kiện nhận diện những VĐV trẻ có tố chất, thành tích nổi bật để tiếp tục đầu tư. Đây được xem là nguồn bổ sung quan trọng cho lực lượng thể thao thành tích cao của Đồng Nai trong những năm tới.

Đặc biệt, kết quả từ Đại hội là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện lực lượng, hướng tới các sân chơi lớn hơn. Trong đó, việc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra vào tháng 11 tại TP.HCM là một trong những mục tiêu quan trọng.