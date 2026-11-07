Bế mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới

Đại hội diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, với sự tham dự của 2.000 đại biểu, trong đó có 1.645 đại biểu chính thức là chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố cùng tăng ni, Phật tử tiêu biểu trong và ngoài nước.

Sau hai ngày làm việc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031 đã bế mạc. Ảnh: QĐ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí suy tôn 23 vị tôn đức tham gia Hội đồng Chứng minh, nâng tổng số thành viên Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ X lên 114 vị, trong đó Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh có 38 thành viên.

Đại hội cũng tiến hành suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 235 ủy viên chính thức, 40 ủy viên dự khuyết, trong đó Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có 61 thành viên. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được suy cử đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ X.

Một nội dung quan trọng khác được Đại hội thông qua là Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII, gồm Lời nói đầu, 12 chương và 70 điều. Đại hội giao Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới tiến hành các thủ tục trình Ban Tôn giáo Chính phủ phê chuẩn và ban hành Hiến chương.

Đại hội có sự tham gia của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: QĐ.

Đại hội đồng thời thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm gồm 37 vị Hòa thượng, 337 vị Thượng tọa, 53 vị Ni trưởng và 514 vị Ni sư.

Về định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, Đại hội nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ với 12 mục tiêu và giải pháp, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022–2027.

Đại hội ghi nhận các ý kiến tham luận, đóng góp của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố cùng tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước; giao Ban Thư ký tổng hợp, bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, Đại hội kêu gọi toàn thể tăng ni, cư sĩ, Phật tử trong và ngoài nước tiếp tục tinh tiến tu tập, thực hành lời Phật dạy, phát huy tinh thần phụng sự, chung sức xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh với phương châm hành động: “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục được suy cử đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa mới. Ảnh QĐ.

Cùng với việc phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống xã hội, Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động ích nước, lợi dân; phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức trong hệ thống chính trị củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng ni, Phật tử được kêu gọi hưởng ứng các chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng nền văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đại hội cũng bày tỏ lòng tri ân đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, TPHCM và các tỉnh, thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện để Đại hội diễn ra thành công.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031 đã bế mạc trong tinh thần đại hoan hỷ, đại đoàn kết, thể hiện quyết tâm tiếp tục trang nghiêm Giáo hội, phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.