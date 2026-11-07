Bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

Chư tôn đức chứng minh phiên bế mạc Đại hội

Quang lâm chứng minh có chư vị Trưởng lão Phó Pháp chủ: Hòa thượng Chau Ty, Hòa thượng Tăng Nô, Hòa thượng Viên Minh, Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu (kiêm Chánh Thư ký); chư tôn Trưởng lão Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Đoàn Chủ tịch do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Huệ Thông - đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; cùng chư vị Phó Chủ tịch, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự.

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự

Về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự có bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Lê Minh Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tôn giáo và Dân tộc thuộc Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Thạch Nghi Xuân, Trưởng ban Tôn giáo và Dân tộc thuộc Ủy ban MTTQVN TP.HCM; cùng đại diện các cơ quan tại Thành phố.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thông qua tờ trình về việc sửa đổi Hiến chương lần thứ 8

Thay mặt đoàn Chủ tịch, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã thông qua tờ trình về việc sửa đổi Hiến chương GHPGVN lần thứ 8. Thượng tọa nhấn mạnh, Hiến chương GHPGVN là văn bản nền tảng quy định tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc tổ chức, cơ cấu lãnh đạo, phương thức điều hành, quyền hạn và trách nhiệm của các cấp Giáo hội.

Theo đó, Hiến chương GHPGVN sửa đổi gồm có Lời nói đầu, 12 chương và 70 điều; giảm 2 chương, và 17 điều so với Hiến chương hiện hành. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã lấy biểu quyết thông qua.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến biểu quyết

Hòa thượng Thích Giác Dũng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ đã thông qua Nghị quyết về việc tấn phong giáo phẩm cho 941 vị, bao gồm 37 Hòa thượng, 337 Thượng tọa, 53 Ni trưởng và 514 Ni sư; suy tôn bổ sung 23 vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòa thượng Thích Giác Dũng thông qua Nghị quyết về việc Suy tôn Giáo phẩm và bổ sung Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 2026-2031

Tại phiên bế mạc, chư tôn đức Phó Tổng Thư ký: Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Thượng tọa Thích Minh Quang và Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã tuyên đọc phương danh chư tôn đức Tăng, Ni được tấn phong giáo phẩm năm 2026.

Tại phiên bế mạc, Ban Văn hóa và Nghi lễ Trung ương đã thành kính dâng pháp y cúng dường chư vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự khải bạch chúc từ dâng y. Trong niềm hoan hỷ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt chư tôn Trưởng lão Phó Pháp chủ đáp từ thọ nhận.

Thành kính dâng pháp y lên cúng dường chư tôn Trưởng lão Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh

Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. Nghị quyết gồm 12 điểm với các nội dung: Suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh; Tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự, suy cử Hội đồng Trị sự khóa X; Tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ 8; kêu gọi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy chủ đề đại hội “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” với tinh thần hộ quốc an dân, để tiếp tục phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc sau diễn văn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn vào lúc 15 giờ 30 trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp với quyết tâm trang nghiêm GHPGVN.

Quang cảnh buổi lễ

Sau lễ bế mạc, tại phòng họp nơi Thư viện Trí Quảng, dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư tôn đức Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã có buổi họp báo, thông báo về kết quả của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp, đến các cơ quan báo đài Trung ương, địa phương tham dự và đưa tin sự kiện.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 thành tựu viên mãn

Hình ảnh ghi nhận tại buổi họp báo, thông báo về kết quả của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031