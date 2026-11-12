Bế mạc Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026

Ban tổ chức đã trao tổng cộng 53 giải thưởng ở các hạng mục. Với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi góp phần phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt triển vọng, đồng thời thúc đẩy giao lưu chuyên môn và nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu

NSND Hà Thế Dũng – Trưởng Ban Giám khảo phát biểu

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh

Ban tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh

Cuộc thi góp phần phát hiện tài năng múa trẻ, phản ánh diện mạo đa dạng và những tìm tòi, sáng tạo trong công tác đào tạo múa hiện nay

Các tiết mục xuất sắc tại cuộc thi do các thí sinh trình diễn