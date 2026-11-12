Bế mạc Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026
Ngày 12/11/2026, tại Hà Nội, Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 chính thức bế mạc và trao giải, khép lại hành trình tranh tài sôi nổi của các tài năng múa trẻ trên cả nước.
Ban tổ chức đã trao tổng cộng 53 giải thưởng ở các hạng mục. Với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi góp phần phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt triển vọng, đồng thời thúc đẩy giao lưu chuyên môn và nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/be-mac-cuoc-thi-tai-nang-mua-hoc-sinh-sinh-vien-toan-quoc-nam-2026-20261112183232845.htm