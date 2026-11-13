Bế mạc Cuộc thi Độc tấu và Hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2026 đợt 2

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc và các đại biểu dự lễ bế mạc

Các đại biểu dự buổi lễ

Dự lễ bế mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Nguyễn Xuân Bắc; Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Lương Đức Thắng.

Về phía đại biểu tỉnh Thái Nguyên có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng; Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên Hà Thị Bích Hồng cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành, đông đảo nhân dân và du khách.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, sau những ngày diễn ra sôi nổi tại Thái Nguyên, đợt 2 Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2026 đã khép lại, đánh dấu thành công chung của hai đợt tổ chức.

Với sự tham gia của 33 đơn vị nghệ thuật và gần 800 nghệ sĩ, Cuộc thi tạo không gian giao lưu chuyên môn, đồng thời khẳng định trình độ biểu diễn và sức hấp dẫn của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng biểu diễn giữa các đơn vị, tiết mục vẫn chưa thực sự đồng đều. Một số vấn đề cần tiếp tục được quan tâm như chiều sâu nghệ thuật, khả năng làm chủ kỹ thuật, sự am hiểu đặc trưng của từng nhạc cụ và tính thống nhất trong biểu diễn hòa tấu.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn tổng kết, đánh giá chuyên môn, các đơn vị chủ động đào tạo, bồi dưỡng nghệ sĩ, nâng cao chất lượng biểu diễn và phát hiện tài năng kế cận.

Các nghệ sĩ cần tiếp tục học hỏi, sáng tạo, phát huy trách nhiệm với nghề, góp phần bảo tồn giá trị nhạc cụ dân tộc và đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 12 giải Nhì cho các thí sinh dự thi bảng Độc tấu; 3 giải Nhất, 3 giải nhì cho các nhóm nhạc, dàn nhạc ở bảng Hòa tấu; 2 giải xuất sắc về Chỉ huy dàn nhạc và Nhạc sĩ sáng tác tác phẩm âm nhạc.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao các giải: Dàn nhạc xuất sắc; Tác phẩm, tiết mục xuất sắc; Nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc; Biểu diễn ấn tượng cho các nghệ sĩ, dàn nhạc, nhóm nhạc.

Cuộc thi được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần bảo tồn, kế thừa và phát triển nghệ thuật nhạc cụ dân tộc, xây dựng nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một số hình ảnh ghi nhận: