Bế mạc cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 đợt 1 tại Lâm Đồng

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ngoài cùng bên phải); Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết (ngồi giữa); Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên trái)

Dự Lễ bế mạc và trao giải có các đồng chí: Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi (ngoài cùng bên trái); Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng Tôn Thiện San (ngồi giữa)

Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng.

Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (ngoài cùng bên trái); Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (ngồi giữa); Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh (bên phải)

Đợt 1 “cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026” được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 24/10 đến 30/10/2026 với 52 bài dự thi Độc tấu, Hòa tấu của 16 đơn vị nghệ thuật trên cả nước đăng ký và biểu diễn dự thi.

Đại biểu và đông đảo khán giả đến xem Lễ bế mạc

Tiết mục dự thi của các đơn vị

Với chủ đề “Âm sắc Việt, Hội tụ, Tỏa sáng”, trải qua 5 ngày biểu diễn tranh tài, các nghệ sĩ, nhạc công đã đem đến cho khán giả yêu âm nhạc truyền thống nhiều cảm xúc, cái nhìn đa sắc màu và những ấn tượng sâu đậm.

Các tiết mục biểu diễn độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc tham gia cuộc thi, không chỉ thể hiện tinh hoa của âm nhạc truyền thống, mà còn chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ bế mạc

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ bế mạc

Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Thái Nguyên tổ chức 2 đợt, từ ngày 24 - 30/10 tại tỉnh Lâm Đồng và từ ngày 6 - 12/11/2026 tại tỉnh Thái Nguyên. Cuộc thi quy tụ 33 đơn vị nghệ thuật tham dự, với tổng cộng 18 buổi thi biểu diễn, 150 tiết mục, gần 800 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi phát biểu bế mạc

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi Tạ Quang Đông cho biết, qua các phần thi, các đơn vị và nghệ sĩ đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn và sự gắn bó với nghệ thuật nhạc cụ dân tộc.

Các tiết mục chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa quý báu của các dân tộc Việt Nam

Nhiều tiết mục cho thấy sự đầu tư trong lựa chọn tác phẩm, kỹ thuật diễn tấu và khả năng biểu đạt nghệ thuật. Qua đó góp phần khẳng định giá trị, sức hấp dẫn của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Tiết mục độc tấu đàn nguyệt

Theo Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi, các đơn vị cần quan tâm hơn đến chiều sâu nghệ thuật, khả năng làm chủ kỹ thuật, sự am hiểu đặc trưng của từng nhạc cụ và tính thống nhất trong biểu diễn hòa tấu. Đây là những vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc từ cuộc thi, làm cơ sở cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ nghệ sĩ trong thời gian tới.

Nhiều tiết mục thiết kế trang phục và cảnh trí sân khấu đẹp mắt

Đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục tổng hợp, đánh giá kết quả chuyên môn của cuộc thi; nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các cuộc thi, liên hoan, gắn hoạt động chuyên môn với việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng và phát triển lực lượng nghệ sĩ kế cận. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban chỉ đạo cuộc thi đề nghị các đơn vị nghệ thuật phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc tiếp thu các nhận xét chuyên môn của Hội đồng Giám khảo, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, rèn luyện và nâng cao chất lượng biểu diễn. Đồng thời, chú trọng bảo tồn những giá trị đặc trưng của âm nhạc dân tộc, phát huy khả năng sáng tạo phù hợp với yêu cầu phát triển nghệ thuật hiện nay.

Các đoàn nghệ thuật đã thể hiện rõ đặc trưng âm nhạc vùng, miền, địa phương

Phát biểu tổng kết, đánh giá về chuyên môn nghệ thuật, NSND Thanh Tâm, nguyên Trưởng Khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Đợt 1 nhận xét, cuộc thi đã mang đến nhiều màu sắc âm nhạc phong phú, phản ánh sự đa dạng trong hoạt động biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại các đơn vị kịch hát dân tộc, ca múa nhạc và các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. Những tiết mục được đầu tư công phu và tạo dấu ấn.

NSND Thanh Tâm, nguyên Trưởng Khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Đợt 1 phát biểu đánh giá chuyên môn

Các đơn vị đã có sự đầu tư đáng kể cho chương trình và từng tiết mục, đặc biệt là một số đoàn thuộc lĩnh vực ca kịch truyền thống. Đáng chú ý, năm nay có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật ngoài công lập, góp phần mở rộng thành phần tham dự và tạo thêm sự phong phú cho cuộc thi. NSND Thanh Tâm, nguyên Trưởng Khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Đợt 1

Cuộc thi đã mang đến nhiều màu sắc nghệ thuật phong phú

Một trong những điểm đáng khích lệ là sự xuất hiện của những nghệ sĩ trẻ thể hiện các bài bản cổ với phong thái tự tin, sự am hiểu và khả năng biểu diễn ấn tượng.

Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ đã chủ động sáng tác và trình diễn chính tác phẩm của mình, cho thấy tinh thần sáng tạo, khả năng làm chủ kỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn với mong muốn đóng góp tác phẩm mới cho nhạc cụ dân tộc. Đây là những tín hiệu tích cực, cần được khuyến khích và tạo điều kiện phát triển.

Các đại biểu đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao 14 giải thưởng cho các đơn vị, nghệ sĩ, nhạc công đã có sự cố gắng, nỗ lực, hoàn thành tốt bài dự thi

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 6 giải Nhất; 12 giải Nhì ở các nội dung độc tấu và hòa tấu cho các nghệ sĩ, nhạc công, ban nhạc, nhóm nhạc của đơn vị nghệ thuật. Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao 14 giải thưởng cho các đơn vị, nghệ sĩ, nhạc công đã có sự cố gắng, nỗ lực, hoàn thành tốt bài dự thi trong cuộc thi lần này.

Các nghệ sĩ, nhạc công đoạt giải Nhì nội dung thi Độc tấu

Các nghệ sĩ, nhạc công đoạt giải Nhất phần thi Độc tấu

Đại diện Ban Tổ chức trao cho các đơn vị nghệ thuật đạt giải Nhì nội dung thi Hòa tấu

Đại diện Ban Tổ chức trao cho các đơn vị nghệ thuật đạt giải Nhất nội dung thi Hòa tấu