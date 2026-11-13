Bế mạc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc

Trong khuôn khổ hội nghị, các chức sắc, chức việc đã được học các chuyên đề như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng... Ngoài ra, các chức sắc, chức việc còn được tham quan Lữ đoàn 204 (Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa).

Trung tướng Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tổ chức hội nghị, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị nhằm kịp thời cập nhật những nội dung mới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại.

Trung tướng Nguyễn Quốc Toản cùng các đại biểu tại hội nghị.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối với các chức sắc, chức việc.

Trung tướng Nguyễn Quốc Toản đề nghị sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tín ngưỡng tôn giáo. Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân, tín đồ, đạo hữu, giáo dân, phật tử trên địa bàn thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo theo tôn chỉ của các tổ chức tôn giáo.